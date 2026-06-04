Итоги месяца: май 2026

Japan Timeline

Новости

Компания Toyota стала первым японским предприятием с объемом продаж в 50 трлн йен. Средство на основе iPS-клеток дало проблеск надежды пациентам с болезнью Паркинсона. Кризис на Ближнем Востоке ощущался все ближе к жизни людей – японский производитель картофельных чипсов был вынужден перейти на черно-белую упаковку. Мы вспоминаем эти и другие события мая 2026 года в Японии.

Объем продаж Toyota – 50 трлн йен

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Профессиональный теннисист Нисикори Кэй объявил о намерении покинуть большой спорт по окончании текущего сезона. В 2014 году он был финалистом Открытого чемпионата США – одного из четырех главных теннисных турниров мира, и имел самый высокий мировой рейтинг среди японских теннисистов, занимая 4-ю строчку.

2

В поединке за мировой чемпионский титул по версии четырех боксерских ассоциаций в весовой категории «супер-бантам» с претендентом Накатани Дзюнто обладатель четырех корон Иноуэ Наоя отстоял их, одержав победу по решению судей со счетом 3:0.

Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем и договорилась об укреплении японо-вьетнамских отношений сотрудничества через усиление взаимодействия в области обеспечения экономической безопасности.

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Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела переговоры с премьер-министром Австраалии Энтони Альбанезе, по окончании которых стороны опубликовали Совместную японо-австралийскую декларацию о сотрудничестве в обеспечении экономической безопасности, выразив намерение укреплять цепочки поставок энергоносителей и критически важных ископаемых.

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В городе Корияма префектуры Фукусима на скоростной автомагистрали Банъэцу микроавтобус, перевозивший учащихся полной средней школы, врезался в дорожное ограждение. Один школьник скончался, более 20 других получили травмы. Водитель арестован по подозрению в халатности, повлекшей гибель и телесные повреждения.

8

Автомобилестроительная компания Toyota с публикацией отчета об итогах деятельности за финансовый год по март 2026-го стала первой японской фирмой, объем продаж которой превысил 50 трлн йен.

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Компания Calbee объявила о переходе на черно-белую упаковку части своей продукции, включая картофельные чипсы, сославшись на нестабильность поставок чернил из нафты вследствие ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Четырнадцатого мая фирма Kagome тоже объявила об изменении внешней упаковки своего кетчупа. Таким образом ближневосточный кризис начал влиять на предметы в повседневной жизни японцев.

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Консультационный орган при Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения – Центральный медицинский совет социального страхования одобрил покрытие общественной медицинской страховкой лечение болезни Альцгеймера препаратом регенеративной медицины «Амшепри», получаемым с использованием iPS-клеток. Стоимость этого лекарства составляет около 55 млн 300 тыс. йен.

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Серебряная медалистка в женском фигурном катании зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине Сакамото Каори объявила на пресс-конференции о завершении спортивной карьеры. В конце мероприятия она сообщила, что недавно вышла замуж.



Улыбающаяся фигуристка Сакамото Каори с цветами. На пресс-конференции она объявила, что вышла замуж. 13 мая 2026 года, район Тюо города Кобэ (© Jiji Press)

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В отчете об итогах деятельности за финансовый год, завершившийся в марте 2026-го, автомобилестроительная компания Honda впервые с выхода на фондовый рынок в 1957 году зафиксировала убыток. Большой резонанс вызвала сумма убытка в 1 трлн 577 млрд 800 млн йен, связанная с прекращением разработки трех моделей электромобилей и другими факторами.

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В городе Каминокава префектуры Тотиги преступники ворвались в частный дом, убили хозяйку и ранили двоих ее сыновей, после чего скрылись. Предположительно за этим грабежом стоит одна из преступных групп, именуемых «токурю» – анонимная шайка непостоянного состава. Исполнители преступления – четверо 16-летних учащихся полной средней школы, а также отдававшая им распоряжения супружеская пара в возрасте за 20 лет – арестованы по подозрению в ограблении и убийстве.

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Определился состав из 26 человек сборной Японии по футболу, которая примет участие в отборочном турнире зоны Северной и Центральной Америки Чемпионата мира по футболу. Из-за травмы из состава сбороной выбыл Митома Каору, а Нагатомо Юто примет участие уже в пятый раз.



Футболисты японской сборной позируют по окончании сборов перед отборочным турниром Чемпионата мира: (слева направо) Оосака Кэйсукэ, Сэко Аюму, Нагатомо Юто, Сано Кайсю, Доан Рицу, Уэда Аясэ, 25 мая, в городе Тиба (© Jiji Press)

Окамото Тао удостоена премии за лучшую женскую роль на Каннском международном кинофестивале

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Премьер-министр Японии Такаити Санаэ провела переговоры с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в южнокорейском городе Андон. По итогам встречи стороны опубликовали совместный документ, выразив намерение согласовать конкретные шаги по сотрудничеству в обеспечении энергетической безопасности с учетом положения на Ближнем Востоке. Визит состоялся в рамках «челночной дипломатии» лидеров.

21

По всей стране начался процесс полной цифровизации гражданских судов. Это позволит подавать судебные иски, знакомиться с протоколами судебных процессов, а также получать судебные решения в формате онлайн.

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В связи с инцидентом, когда в водах у побережья Хэноко города Наго префектуры Окинава в результате опрокидывания малого судна погибли две ученицы Международной полной средней школы Досися (Киото), Министерство образования постановило, что содержание учебной программы данной школы, предусматривающее экскурсии к месту работ по переносу авиапоста корпуса морской пехоты США Футэмма на побережье Хэноко, нарушает принцип политической нейтральности, установленный Законом об основах образования.

23

На 79-м Каннском международном кинофестивале награду за лучшую женскую роль разделили японка Окамото Тао и француженка Виржини Эфира за работу в фильме «Внезапно». Японская киноактриса удостоилась этой награды впервые.



Обладатели приза за лучшую женскую роль Виржини Эфира (слева) и Окамото Тао, 23 мая, Канны (© AFP/Jiji Press)

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Стало известно, что 18 мая от сердечной недостаточности скончался Судзуки Тосифуми, бывший председатель правления и генеральный директор крупной торгово-логистической компании Seven&i Holdings – человек, внедривший в Японии сеть минимаркетов шаговой доступности (комбини) – Seven-Eleven. Ему было 93 года.



Судзуки Тосифуми, снимок сделан в апреле 2018 года (© Jiji Press)

26

Вышел в отставку профессиональный бейсболист, менеджер команды Yomiuri Giants Абэ Синносукэ, арестованный 25 мая и выпущенный под залог по подозрению в насилии по отношению к своей старшей дочери. Абэ попытался прекратить ссору между старшей и второй дочерью, разгневался из-за пререканий старшей дочери и отбросил ее. В ответ дочь по совету генеративного искусственного интеллекта Chat GPT уведомила о случившемся детскую консультацию. Детская консультация известила полицейское управление района Сибуя, а полиция арестовала Абэ на месте событий.



Абэ Синносукэ на пресс-конференции по поводу выхода в отставку (© Jiji Press)

27

В целях укрепления разведывательного потенциала (сбора и анализа информации) правительства Японии Палата советников японского парламента утвердила и тем самым ввела в действие Закон об учреждении Национального совета по разведке. Этот орган будет заниматься вопросами, связанными с информацией, важной для обеспечения национальной безопасности и борьбы с терроризмом, а также с разведдеятельностью иностранных шпионов.

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Состоялся саммит премьер-министра Японии Такаити Санаэ с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, прибывшим в Японию в качестве государственного гостя по случаю 70-летия нормализации японо-филиппинских дипломатических отношений. Стороны договорились поднять отношения двух стран до «стратегического партнерства».

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Сборная Японии по футболу на состоявшемся в Токио товарищеском матче отборочного турнира зоны Северной и Центральной Америки Чемпионата мира по футболу одержала победу над сборной Иcландии со счетом 1:0. Победу японской сборной принес гол, забитый Огавой Коса на 40-й минуте второго тайма.



Команда поздравляет Огаву Косу (второй справа) после решающего гола во втором тайме товарищеского матча со сборной Иcландии, 31 мая, Токио, Стадион MUFG (© Jiji Press)

Фотография к заголовку: кетчуп Kagome и картофельные чипсы Calbee в упаковке, которую пришлось изменить из-за нестабильности поставок нафты (© Jiji Press)