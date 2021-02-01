Ответственный за вакцинацию японский министр Коно Таро заявил, что национализм в отношении вакцины от COVID-19 может привести к нарушениям мировых поставок

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ФОТОГРАФИЯ: Коно Таро, министр Японии, отвечающий за административную реформу и реформу регулирования, на пресс-конференции в Токио, Япония, 16 сентября 2020 г. REUTERS / Kim Kyung-Hoon

ТОКИО (Рейтер). 29 января ответственный за вакцинацию министр заявил, что растущий национализм по поводу поставок вакцины от COVID-19 может привести к ответным мерам и перебоям в поставках во всём мире.

Коно Таро сказал, что он обеспокоен заявлением Европейского Союза о том, что он может заблокировать экспорт произведенных там вакцин до тех пор, пока европейцы не будут снабжены достаточным запасом вакцин.

«Понятно, что собственные люди важнее всего, – сказал Коно во время онлайн-панели, организованной Всемирным экономическим форумом. – Но мы живём на одной планете, и сейчас цепочка поставок стала глобальной».

«Пришло время лидерам государств сесть и поговорить в режиме онлайн», чтобы заняться этим вопросом, – добавил он.

Япония отстаёт от большинства крупных экономик по началу вакцинации от COVID-19 из-за её зависимости от зарубежных производителей и требования, чтобы вакцины проходили тестирование в стране. Правительство планирует начать вакцинацию в конце февраля с использованием импортной вакцины Pfizer Inc.

Газета Yomiuri сообщила, что компания AstraZeneca Plc подаст заявку на одобрение вакцины COVID-19 в Японии уже в середине февраля, что позволит ей стать вторым производителем вакцин, получившим разрешение в Японии после Pfizer.

AstraZeneca стремится обеспечить лицензией японскую биотехнологическую компанию JCR Pharmaceutical на производство около 90 миллионов доз вакцины в Японии, чтобы помочь избежать нехватки вакцин и задержек поставок, сообщает Nikkei.

(Репортаж Рокки Свифта; редактирование Хью Лоусона)

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