Министерство экономики Японии рассматривает возможности перенаправления части закупленного Японией газа в Европу

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Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу на совещании утром 9 февраля в связи с сообщением о том, что некоторое количество сжиженного природного газа (СПГ) будет переправлено в Европу в ответ на ужесточение ситуации вокруг Украины, заявил, что вопрос будет рассматривать в основном министерство экономики, торговли и промышленности. Документальное фото танкера СПГ, сделанное в ноябре 2017 г. (Reuters 2022/Issei Kato)

Токио, 9 февраля (Reuters). Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил на совещании утром 9 февраля, что Япония направит часть своего импорта сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. Министерство экономики, торговли и промышленности будет играть решающую роль в рассмотрении возможного вклада Японии в связи с возможными перебоями в поставках газа.

В тот же день NHK и другие сообщили, что правительство уже решило обеспечить необходимые для Японии запасы газа, чтобы избежать перебоев в снабжении Европы природным газом и отправить часть закупленного газа туда.

Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно сказал, что 10 февраля он проведёт совещание на уровне министров, чтобы отреагировать на рост цен на сырую нефть, обсудить проверку последствий предпринятых до сих пор действий и рассмотреть дальнейшие меры.

На вопрос, рассматривалось ли активное использование атомной энергии для обеспечения энергетической безопасности страны, министр ответил, что рассматриваются различные возможные варианты, в том числе и атомная энергетика, с учётом вероятного роста спроса на электроэнергию с растущей цифровизации, мер против глобального потепления, цен, стабильности снабжения и т. д.

Он добавил, что важно перезапустить атомные электростанции, которые соответствуют новым нормативным стандартам, как подтвердила Комиссия по ядерному регулированию, заручившись пониманием местных сообществ.

(Кэнтаро Сугияма)

Перевод с японского языка Nippon.com.

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