Парламент Японии принял резолюцию, призывающую к снижению напряжённости вокруг Украины

Новости

Токио, 8 февраля (Jiji Press). Палата представителей Японии, нижняя палата парламента, приняла резолюцию, призывающую к ослаблению эскалации напряжённости вокруг Украины.

В резолюции, одобренной большинством голосов на пленарном заседании нижней палаты, говорилось, что нельзя позволять ни одной стране изменять статус-кво силой, хотя и не была названа конкретно Россия.

Заинтересованные страны должны восстановить стабильность в регионе дипломатическими усилиями, говорится в резолюции, которая была поддержана правящей Либерально-демократической партией, её партнером по коалиции Комэйто, главной оппозиционной Конституционно-демократической партией Японии и другими оппозиционными партиями, включая Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия).

В резолюции сказано, что действия сил за пределами Украины дестабилизируют ситуацию в районах вокруг ее границ, из-за чего растёт напряжённость. В резолюции выражена «глубокая обеспокоенность» ситуацией и выражена солидарность с народом Украины.

Резолюция призывает японское правительство сотрудничать с международным сообществом и в полной мере работать над снижением напряжённости и установлением мира в регионе, используя все доступные дипломатические ресурсы.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме