Парламент Японии принял резолюцию, призывающую к снижению напряжённости вокруг Украины
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Токио, 8 февраля (Jiji Press). Палата представителей Японии, нижняя палата парламента, приняла резолюцию, призывающую к ослаблению эскалации напряжённости вокруг Украины.
В резолюции, одобренной большинством голосов на пленарном заседании нижней палаты, говорилось, что нельзя позволять ни одной стране изменять статус-кво силой, хотя и не была названа конкретно Россия.
Заинтересованные страны должны восстановить стабильность в регионе дипломатическими усилиями, говорится в резолюции, которая была поддержана правящей Либерально-демократической партией, её партнером по коалиции Комэйто, главной оппозиционной Конституционно-демократической партией Японии и другими оппозиционными партиями, включая Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия).
В резолюции сказано, что действия сил за пределами Украины дестабилизируют ситуацию в районах вокруг ее границ, из-за чего растёт напряжённость. В резолюции выражена «глубокая обеспокоенность» ситуацией и выражена солидарность с народом Украины.
Резолюция призывает японское правительство сотрудничать с международным сообществом и в полной мере работать над снижением напряжённости и установлением мира в регионе, используя все доступные дипломатические ресурсы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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