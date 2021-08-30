В Японии зарегистрировано два случая смерти, произошедших после получения вакцины Moderna; ранее в другой партии вакцины обнаружили посторонние примеси

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Токио, 28 августа (Jiji Press). Двое мужчин в возрасте 30 и 38 лет умерли в Японии после введения вакцины против коронавируса компании Moderna Inc., применение которой позже было приостановлено после обнаружения флаконов с посторонними материалами, сообщили представители министерства здравоохранения.

У умерших не было факторов риска. По словам официальных лиц, дозы вводились из флаконов, произведенных в тот же период, что и те, которые содержали посторонние примеси.

«Неясно, имеют ли (смерти) какие-либо причинно-следственные связи с вакцинацией, – сказал чиновник министерства. – Нет информации, свидетельствующей о том, что причиной были посторонние материалы, попавшие в вакцину».

Несмотря на это, по словам официальных лиц, министерство раскрыло оба дела, чтобы обеспечить их прозрачность.

Оба мужчины получили дозы из флаконов с номером партии 3004734. Сообщений о том, что в партии были обнаружены какие-либо посторонние вещества, не поступало.

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