Источником посторонних материалов в вакцине на Окинаве в основном были резиновые пробки флаконов с вакциной

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Токио. 29 августа (Jiji Press). Большинство посторонних материалов в вакцине Moderna Inc. от COVID-19, обнаруженных в префектуре Окинава, предположительно представляют собой фрагменты резиновых пробок от флаконов, сообщило министерство здравоохранения.

В министерстве также заявили, что проблем с качеством партии вакцины Moderna быть не должно.

На Окинаве, в самой южной префектуре Японии посторонние материалы были обнаружены во флаконе и четырёх шприцах во время набора вакцины из флаконов в шприцы 27-28 августа.

Флакон и три шприца содержали вещества чёрного цвета, ещё один шприц – вещество розового цвета.

Компания Takeda Pharmaceutical Co., дистрибьютор вакцины в Японии, подтвердила, что ни один из флаконов, связанных с проблемой, не содержал посторонних материалов до начала работы, сообщает министерство.

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