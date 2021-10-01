Принцесса Мако прислала видеообращение к международному фестивалю керамики в Мино
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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Японская принцесса Мако отправила видеообращение на церемонию открытия международного фестиваля керамики в Мино.
Возможно, это последний случай исполнения принцессой официальных обязанностей в качестве члена императорского дома перед замужеством. Ожидается, что она зарегистрирует свой брак после исполнения обязанностей почётного президента мероприятия, которое продлится до 17 октября.
Управление императорского двора может сделать официальное объявление о её предстоящем браке с 29-летним Комуро Кэем 1 октября, сообщили информированные источники.
В видеообращении к Международному фестивалю керамики Mino ’21 в г. Тадзими преф. Гифу 29-летняя принцесса Мако сказала, что она смотрит описание мероприятия и вспоминает свой визит в этот регион, известный своей керамикой.
«Я глубоко уважаю людей, которые внесли свой вклад в развитие керамической промышленности и повышение её культуры, посвятив себя развитию Мино», – сказала она. Видеообращение было снято 19 августа.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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