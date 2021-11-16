В Японии допустили третью (бустерную) вакцинацию через шесть месяцев после второй прививки, хотя в принципе ревакцинация будет проводиться через восемь месяцев

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Токио, 15 ноября (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии решило, что третья прививка новой вакцины от коронавируса Pfizer Inc. могут вводиться людям через шесть месяцев после второй прививки, по усмотрению местных властей, но в принципе ревакцинация будет проводиться как минимум через восемь месяцев после второй вакцины.

Министерство также решило сделать ревакцинацию всем желающим в возрасте 18 лет и старше бесплатно в качестве «временной вакцинации» в соответствии с Законом об иммунизации.

В этот же день планы были одобрены экспертной комиссией министерства.

Бустерные прививки будут вводиться со следующего месяца, а период введения третьих прививок будет продлён с февраля 2022 года до сентября того же года.

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