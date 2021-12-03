Япония отменила запрос на остановку бронирования рейсов из-за рубежа

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Токио, 2 декабря (Jiji Press). Правительство Японии отозвало запрос министерства транспорта к авиакомпаниям о приостановке бронирования билетов на пассажирские рейсы в страну в условиях распространения варианта омикрон нового коронавируса.

Отмена запроса произошла после того, как премьер-министр Кисида Фумио приказал министерству пересмотреть эту меру из-за усиливающейся критики в связи с тем, что приостановка может затруднить возвращение японских граждан из-за границы.

Правительство планирует разрешить авиакомпаниям принимать новые бронирования от экспатриантов на полеты в основном в течение недель и дней, когда пассажиров относительно мало, ограничив ежедневное количество въезжающих в страну до 3500 человек.

Выступая перед журналистами, министр транспорта Сайто Тэцуо извинился за то, что создал неудобства японцам, планирующим вернуться домой в конце года и новогодних праздниках.

Ранее 29 ноября министерство просило японские и иностранные авиакомпании прекратить принимать все новые заказы на пассажирские рейсы в Японию в этом месяце, учитывая, что декабрь – напряжённый сезон и количество бронирований может превысить ограничение на въезд.

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