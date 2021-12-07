В Японии выявлен третий случай заражения вариантом омикрон нового коронавируса
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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии сообщило, что в стране выявлен третий случай заражения вариантом омикрон нового коронавируса.
По сообщению министерства, штамм омикрон был обнаружен у мужчины в возрасте 30-39 лет, который проживал в Италии.
Мужчина находится в изоляции с момента его приезда в Японию 1 декабря будет проходить лечение в больнице. Его национальность в ведомстве не разглашают.
По данным министерства, он прибыл в токийский аэропорт Ханэда 1 декабря через аэропорт Франкфурта из Рима. По прибытии в Японию у него был выявлен положительный результат теста на коронавирус, и секвенирование генома показало вариант омикрон.
У мужчины нет симптомов, в июле-августе он дважды прививался вакциной Moderna Inc.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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