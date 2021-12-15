Правительство Японии намерено начать использование электронных сертификатов о вакцинации с 20 декабря
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Токио, 13 декабря (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что 20 декабря начнёт выпуск цифровой версии сертификатов о вакцинации против нового коронавируса.
Пользователям необходимо будет установить на свои смартфоны специальное приложение, позволяющее получить свидетельства о вакцинации против COVID-19, подтвердив свою личность с помощью идентификационных карт социального страхования и налогообложения «Мой номер».
Цифровые сертификаты будут использоваться в основном для иммиграционных процедур в Японии и за рубежом.
По словам официальных лиц, поощряя использование как бумажных, так и цифровых сертификатов о вакцинации, правительство стремится минимизировать влияние на экономическую и социальную деятельность при возможной очередной волне распространения нового коронавируса.
При этом тем стало известно, что в некоторых записях, хранящихся в государственной системе учёта вакцинации, содержится неверная информация. Правительство попросило муниципалитеты решить эти проблемы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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