Японская группа экспертов 24 декабря обсудит пероральный препарат компании Merck от COVID-19
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Токио, 16 декабря (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии 24 декабря проведёт заседание экспертной группы, чтобы решить вопрос одобрения молнупиравира, перорального препарата против COVID-19, разработанного совместно американскими фирмами Merck & Co. и Ridgeback Biotherapeutics. LP, по данным осведомленных источников.
В случае одобрения молнупиравир станет первым пероральным новым лекарством от коронавируса, которое будет введено в практическое применение в Японии. Ожидается, что это легкое для приема лекарство облегчит лечение пациентов с COVID-19.
Молнупиравир – пероральный противовирусный препарат, предназначенный для блокирования работы фермента, необходимого для распространения вируса. В клинических испытаниях препарат снизил риск госпитализации и смерти примерно на 30% для пациентов с COVID-19 в легкой и средней степени тяжести.
Правительство Японии намерено ввести в практику пероральный препарат от COVID-19 к концу года.
В прошлом месяце в Великобритании впервые в мире было одобрено использование молнупиравира.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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