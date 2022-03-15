В Японии обсуждают возможность создания особых полицейских подразделений для охраны АЭС
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство начнёт обсуждение вопроса о создании в Японии полицейского подразделения, специализирующегося на охране атомных электростанций.
Это делается в связи с нападением России на украинские ядерные объекты во время вторжения в Украину.
«Растёт общественное внимание к безопасности атомных станций», – заявил Кисида на заседании комитета по бюджету Палаты советников, верхней палаты парламента Японии.
«Мы собираемся оценить возможность применения инициативы префектуры Фукуи в других префектурах и затем продолжить обсуждение», – сказал Кисида. В Фукуи создали полицию, отвечающую за безопасность ядерных объектов в префектуре.
В отношении вторжения России в Украину Кисида сказал: «Акт насилия со стороны России, постоянного члена Совета Безопасности ООН, наглядно показывает, что нам нужна новая основа международного порядка».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Пожар на Запорожской АЭС: паника в соцсетях и молчание российских СМИ
- Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны в условиях российской агрессии в Украине
- Группа семи развитых стран предупреждает о новых жёстких санкциях в ответ на российскую агрессию в Украине
- В Японии покупают сине-жёлтые продукты в знак поддержки Украины
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал путинские угрозы ядерным оружием
- Премьер-министр Японии сказал, что в Японии примут беженцев из Украины
- Спортсмены из РФ и Беларуси не смогут участвовать в Паралимпиаде в Пекине -- Международный паралимпийский комитет
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил солидарность с народом Украины
- Министерство обороны России: Россия атаковала украинские военные объекты
- Япония объявила о санкциях против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал Путина искать дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
- Премьер-министр Японии выразил поддержку суверенитета Украины
- Парламент Японии в резолюции об Украине осудил попытки изменить статус-кво силой
- В Японии рассматривают возможность перенаправления импортируемого сжиженного газа в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины
- Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что в случае вторжения России в Украину Япония примет соответствующие меры в сотрудничестве с США
- Посол России предупредил Японию в отношении возможных санкций против России в связи с Украиной