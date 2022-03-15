В Японии обсуждают возможность создания особых полицейских подразделений для охраны АЭС

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Токио, 14 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство начнёт обсуждение вопроса о создании в Японии полицейского подразделения, специализирующегося на охране атомных электростанций.

Это делается в связи с нападением России на украинские ядерные объекты во время вторжения в Украину.

«Растёт общественное внимание к безопасности атомных станций», – заявил Кисида на заседании комитета по бюджету Палаты советников, верхней палаты парламента Японии.

«Мы собираемся оценить возможность применения инициативы префектуры Фукуи в других префектурах и затем продолжить обсуждение», – сказал Кисида. В Фукуи создали полицию, отвечающую за безопасность ядерных объектов в префектуре.

В отношении вторжения России в Украину Кисида сказал: «Акт насилия со стороны России, постоянного члена Совета Безопасности ООН, наглядно показывает, что нам нужна новая основа международного порядка».

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