Новый японский институт будет специализироваться на фотоиммунотерапии онкологических заболеваний
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Хираката, префектура Осака, 20 апреля (Jiji Press). Медицинский университет Кансай создал новый центр исследований в области фотоиммунотерапии, которая называется «пятым методом лечения рака».
Исследовательский центр в городе Хираката префектуры Осака возглавит профессор Кобаяси Хисатака, разработавший этот метод лечения.
«Мы стремимся к тому, чтобы через 10 лет лечить 80% случаев рака с помощью этого метода, – заявил Кобаяси на пресс-конференции. – Мы будем развивать наши исследования, чтобы сделать многих пациентов счастливыми».
Центр, насчитывающий около 30 человек, включает в себя отделы по разработке оборудования для лечения, исследованиям в области иммунологии и патологии и будет охватывать широкий спектр деятельности, от фундаментальных исследований до поддержки клинических испытаний.
При фотоиммунотерапии пациентам вводят антитело, которое связывается с раковыми клетками. На следующий день к пациентам применяются лазерные лучи, разрушающие только эти клетки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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