Правительство Японии принимает меры по поддержке оборонной промышленности

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Токио, 6 мая (Jiji Press). Правительство Японии начало поддерживать оборонную промышленность, поскольку японские компании всё чаще прекращают производство оборудования для Сил самообороны из-за низкой нормы прибыли.

Правительство обеспокоено тем, что уход таких компаний, которые также отвечают за техническое обслуживание оборудования Сил самообороны в случае вооружённого конфликта, напрямую ударит по обороноспособности Японии.

За последние несколько лет из отрасли ушли несколько крупных японских компаний, получавших заказы на оборудование непосредственно от Минобороны.

В 2021 году компания Mitsui E&S Shipbuilding Co. прекратила производство судов для Сил самообороны, а Sumitomo Heavy Industries Ltd. прекратила производство новых пулемётов.

Daicel Corp. в 2020 году приняла решение прекратить производство авиационных катапультируемых кресел.

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