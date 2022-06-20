Пять российских кораблей прошли между главным островом Окинавы и островом Мияко

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Токио, 19 июня (Jiji Press). Пять кораблей ВМФ России днём 19 июня проплыли на север между главным островом префектуры Окинава и островом Мияко, частью самой южной префектуры Японии, а затем направились в сторону Восточно-Китайского моря, как заявило министерство обороны.

По данным министерства, ни один из кораблей, в том числе эсминец и фрегат, не входил в территориальные воды Японии.

Корабли Морских сил самообороны Японии, в том числе эсминец, заметили пять российских военных кораблей, идущих в сторону Восточно-Китайского моря, около 16:00, сообщило министерство.

Ранее в этом месяце сначала пять, потом два российских корабля ВМФ действовали в водах у мыса Эримо в самой северной префектуре Японии Хоккайдо, а затем проследовали у островов Идзу, расположенных в Тихом океане и принадлежащих Токио, после отхода от мыса Инубо в префектуре Тиба, к востоку от Токио.

Силы самообороны продолжают следить за действиями кораблей.

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