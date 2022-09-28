Россия временно задержала консула Японии во Владивостоке

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Токио, 27 сентября (Jiji Press). Федеральная служба безопасности России 26 сентября заявила, что она задержала консула Японии во Владивостоке по подозрению в незаконном получении информации за деньги.

Консул объявлен «персоной нон грата».

Министерство иностранных дел России заявило, что вызвало высокопоставленного сотрудника посольства Японии в Москве, чтобы выразить протест против предполагаемого неправомерного получения консулом информации, и приказало консулу покинуть страну в течение 48 часов.

Консул уже освобождён, заявил 27 сентября представитель правительства Японии.

Посольство Японии в Москве направило в МИД России протест в связи с задержанием японского консула. Посольство заявило, что задержание представляет собой явное нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях, которая предусматривает неприкосновенность дипломатов, заявив, что этот акт был крайне прискорбным и неприемлемым.

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