Японский консул покинул Владивосток после задержания в России
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Токио, 28 сентября (Jiji Press). Консул Японии, временно задержанный Федеральной службой безопасности России, вылетел из Владивостока на Дальнем Востоке России 28 сентября утром рейсом в столицу России Москву, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. .
Источники в местных силовых структурах сообщили, что консул не полетит напрямую в Японию, а сначала отправится в Москву.
Поскольку прямых рейсов в Японию нет ни из Владивостока, ни из Москвы, ожидается, что консул вернется домой через Ближний Восток или другими маршрутами.
27 сентября генеральный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу заявил: «Учитывая в первую очередь безопасность, мы принимаем меры, чтобы позволить консулу вернуться в Японию как можно скорее».
26 сентября российская сторона заявила, что объявила консула «персоной нон грата» и приказала консулу покинуть страну в течение 48 часов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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