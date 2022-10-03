Япония рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России
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Токио, 1 октября (Jiji Press). Правительство Японии ускорит переговоры о введении дополнительных санкций против России после её одностороннего заявления об аннексии четырёх регионов на юге и востоке Украины.
Япония планирует сотрудничать со своими партнерами по «Большой семёрке» – Великобританией, Канадой, Францией, Германией, Италией и США, а также с Европейским Союзом, в оказании большего давления на Россию.
В телефонных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским 30 сентября премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что «референдумы», проведенные Россией в четырёх украинских областях, и последующие шаги являются нарушениями суверенитета и территориальной целостности Украины, а также международного права.
Эти шаги неприемлемы ни в коем случае, Япония решительно осуждает их, как он также сказал, и добавил, что Токио хочет рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России.
Министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса заявил, что попытки России захватить территорию силой «недействительны и диаметрально противоречат принципу верховенства права в международном сообществе».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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