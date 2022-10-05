Япония в качестве ответной меры высылает российского консула из Саппоро

Новости

Токио, 4 октября (Jiji Press). Правительство Японии объявило российского консула в Саппоро в самой северной префектуре Японии Хоккайдо «персоной нон грата» и приказало дипломату покинуть Японию к 10 октября, заявил министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса.

Этот шаг является контрмерой в связи с задержанием и депортацией консула Японии во Владивостоке в конце прошлого месяца.

Заместитель министра иностранных дел Японии Мори Такэо вызвал посла России в Японии Михаила Галузина в МИД в Токио и проинформировал его о принятом решении.

Выступая перед журналистами в министерстве, Хаяси подчеркнул, что задержание японского консула является «явным и серьёзным нарушением международного права» и «крайне прискорбно и неприемлемо».

«Мы уведомили (российскую сторону) об этом решении в качестве соразмерной меры, – сказал Хаяси. – Мы призываем их должным образом следовать этому решению».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме