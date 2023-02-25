Toyota, Honda приняли требования работников по оплате труда в полном объёме
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Нагоя, 22 февраля (Jiji Press). Корпорации Toyota Motor и Honda Motor независимо друг от друга заявили в среду, что полностью приняли требования профсоюзов о повышении заработной платы в ходе переговоров сюнто в этом году.
Два крупнейших японских автопроизводителя завершили переговоры сюнто не дожидаясь 15 марта, даты, к которой многие работодатели готовят ответы на предложения работников, очевидно, надеясь, что их решения помогут повышению заработной платы во всей отрасли.
«Размер зарплаты и бонусов в этом году будут полностью соответствовать требованиям профсоюза», - заявил новый президент Toyota Сато Кодзи в ходе первого раунда переговоров с профсоюзом в городе Тойота, префектура Айти.
Это третий год подряд, когда Toyota полностью согласилась с требованием профсоюза о повышении заработной платы, и первый, когда переговоры сюнто были завершены в первом раунде.
«Мы надеемся, что результаты наших переговоров благоприятно повлияют на автомобильную и другие отрасли промышленности», - заявил на онлайн пресс-конференции Сакагами Такааки, заместитель генерального секретаря Федерации профсоюзов работников Toyota.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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