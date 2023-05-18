Японский госпиталь примет раненых украинских солдат
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Токио, 17 мая (Jiji Press). Японское правительство планирует разместить раненых украинских солдат в Центральном госпитале Сил самообороны в Токио в рамках поддержки Украины, противостоящей российскому вторжению, сообщили информированные источники.
Ожидается, что несколько раненых украинских военных прибудут в Японию уже в июне. По словам источников, расходы по их приёму возьмёт на себя Япония.
Ожидается, что министр обороны Японии Хамада Ясукадзу проинформирует об этом посла Украины в Японии Сергея Корсунского на встрече 18 мая.
Лечение раненых иностранных солдат – необычный шаг для Японии. Токио стремится подчеркнуть свою поддержку Украины, поскольку с 19 по 21 мая в Хиросиме пройдёт саммит «Большой семёрки» основных демократий.
«Мы можем сделать свой особый вклад, поскольку Япония обладает передовыми медицинскими технологиями», – сказал источник в правительстве.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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