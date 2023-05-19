Саммит G-7 в Хиросиме начнётся 19 мая, на повестке дня Украина
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Сато Ёсия
Токио, 18 мая (Jiji Press). В этом году саммит «Большой семёрки» ведущих демократий начнётся 19 мая в Хиросиме, и его лидеры намерены продемонстрировать солидарность «Большой семёрки» в противостоянии российской агрессии в Украине и гегемонизму Китая.
Трёхдневная встреча в городе Хиросима на западе Японии, в которой примут участие лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского Союза, проходит в момент, когда существующий международный порядок находится на критическом этапе.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио стремится убедительно показать, что «Большая семёрка» привержена защите основанного на правилах международного порядка. Он также намерен работать в качестве моста между «Большой семёркой» и так называемыми новыми и развивающимися странами Глобального Юга после того, как российское вторжение в Украину углубило глобальные разногласия.
«Это важный саммит, который состоится в исторический поворотный момент, – сказал Кисида журналистам перед отъездом в Хиросиму утром 18 мая. – Как принимающая сторона я буду там с твёрдой решимостью и готовностью возглавить международное сообщество, включая G-7».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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