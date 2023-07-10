Кисида обещает продолжить начинания экс-премьера Абэ после его убийства

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Токио, 8 июля (Jiji Press). В Токио состоялось поминальное собрание, посвящённое годовщине смерти бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, на котором действующий премьер-министр Кисида Фумио выразил свою решимость продолжить дело Абэ.

Коснувшись конституционных поправок, стабильной преемственности императорского титула и решения проблемы японских граждан, похищенных Северной Кореей несколько десятилетий назад, Кисида сказал, что «продолжит сеять семена будущего и смело создавать новую эру».

Он высоко оценил достижения Абэ по принятию закона о национальной безопасности, позволяющего Японии осуществлять свое право на коллективную самооборону, заявив, что этот закон «становится всё более и более важным в условиях вторжения России в Украину».

Кисида вспомнил, как Абэ сказал ему «продолжать следовать по пути, в который ты веришь», добавив: «Когда я о чем-то беспокоюсь, я вспоминаю совет, который ободряет меня».

Жена Абэ, Аки, тепло отозвалась о своём муже, сказав, что он прилагал огромные усилия к работе и всегда слушал её истории.

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