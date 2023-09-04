Гуманитарная дипломатия Великобритании: уроки из помощи Японии после Великого землетрясения Канто в 1923 году, считает эксперт
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Лондон, 31 августа (Jiji Press) - Британский эксперт считает, что широкая помощь, предоставленная Великобританией Японии после Великого землетрясения Канто в 1923 году, стала важной вехой в развитии гуманитарной дипломатии.
Оливер Листер, 25-летний докторант исторического факультета Шеффилдского университета (Англия), отмечает, что благодаря этому опыту Британия осознала роль гуманитарной помощи в дипломатии.
Листер подчеркивает, что этот опыт вдохновил Великобританию оказывать гуманитарную помощь Украине, а также в Сирии, где продолжается гражданская война.
По его словам, Великое землетрясение в Канто, в результате которого более 100 тысяч человек погибли или пропали без вести, вызвало «страх и интерес» в Великобритании, где землетрясения происходят редко.
Тогдашние газеты публиковали фотографии людей, бегущих после землетрясения, и опустошенных пожарами Токио, Йокогамы и других мест. «Британская общественность была потрясена огромными разрушениями», - говорит Листер.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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