В Японии впервые сократилось число пожилых людей
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Токио, 17 сентября (Jiji Press). Число пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в Японии к 15 сентября составляло около 36,23 миллиона человек, что примерно на 10 000 меньше, чем годом ранее, что стало первым падением с тех пор, как в 1950 году были опубликованы сопоставимые данные, сообщило министерство внутренних дел.
Тем не менее, доля пожилых людей в общей численности населения Японии достигла рекордно высокого уровня в 29,1%, увеличившись на 0,1%. Министерство объявило данные в преддверии Дня уважения к старшим, который отмечали 18 сентября.
Число мужчин в возрасте 65 лет и старше составило 15,72 миллиона, что составляет 26,0% всех мужчин в стране. Пожилые женщины составили 20,51 миллиона человек, что составляет 32,1% всех женщин.
По данным министерства, общее сокращение численности пожилого населения произошло потому, что число смертей среди людей в возрасте 65 лет и старше было выше, чем среди людей, достигших 65 лет в прошлом году.
Доля пожилых людей в Японии увеличивается с каждым годом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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