Кисида Японии в ООН призвал к сотрудничеству ради мира
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Нью-Йорк, 19 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал к глобальному сотрудничеству ради мира в условиях растущего неравенства в мире, подчеркнув важность человеческого достоинства.
В своей речи на общих дебатах на Генеральной Ассамблее ООН он заявил мировым лидерам, что стремится создать «мир, наполненный сотрудничеством, а не расколом и конфронтацией».
«Мир сталкивается со сложными и взаимосвязанными проблемами, начиная от изменения климата и инфекционных заболеваний и заканчивая проблемами верховенства закона», – сказал он.
«Мы не сможем преодолеть эти трудности, если международное сообщество останется разделенным по идеологиям и ценностям, – подчеркнул он. – Мы должны вернуться к самым базовым принципам обращения с человеческой жизнью и достоинством с первостепенной важностью».
Он также заявил: «Я верю, что, проливая новый свет на «человеческое достоинство», международное сообщество сможет преодолеть различия в режимах и ценностях и неуклонно продвигать «международное сотрудничество, ориентированное на человека».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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