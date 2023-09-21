Кисида Японии в ООН призвал к сотрудничеству ради мира

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Нью-Йорк, 19 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал к глобальному сотрудничеству ради мира в условиях растущего неравенства в мире, подчеркнув важность человеческого достоинства.

В своей речи на общих дебатах на Генеральной Ассамблее ООН он заявил мировым лидерам, что стремится создать «мир, наполненный сотрудничеством, а не расколом и конфронтацией».

«Мир сталкивается со сложными и взаимосвязанными проблемами, начиная от изменения климата и инфекционных заболеваний и заканчивая проблемами верховенства закона», – сказал он.

«Мы не сможем преодолеть эти трудности, если международное сообщество останется разделенным по идеологиям и ценностям, – подчеркнул он. – Мы должны вернуться к самым базовым принципам обращения с человеческой жизнью и достоинством с первостепенной важностью».

Он также заявил: «Я верю, что, проливая новый свет на «человеческое достоинство», международное сообщество сможет преодолеть различия в режимах и ценностях и неуклонно продвигать «международное сотрудничество, ориентированное на человека».

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