ИНТЕРВЬЮ: Японский министр рассчитывает на приток квалифицированных иностранных работников
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Токио, 16 октября (Jiji Press). Япония должна активно принимать иностранных рабочих в областях, требующих опыта и навыков, поскольку экономика становится более глобальной, заявил министр юстиции Коидзуми Рюдзи в недавнем интервью.
Приём иностранных рабочих с опытом и навыками «помогает стимулировать экономику и общество Японии», сказал Коидзуми, который был назначен министром юстиции в прошлом месяце в рамках перестановок в кабинете министров Кисиды Фумио.
Коидзуми подчеркнул важность пересмотра программы стажировок в стране для иностранных технических стажёров, заявив: «Важно уделять внимание правам человека».
Критики говорят, что эта программа рекламируется как часть международного вклада Японии, но на самом деле она используется для обеспечения рабочей силы, сказал он. По его словам, необходимо устранить разрыв между концепцией и реальностью.
Правительство намерено изменить программу так, чтобы она стала «чем-то, что может быть принято японским народом, чтобы можно было построить инклюзивное общество с иностранными гражданами», сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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