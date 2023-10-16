80% жителей Японии обеспокоены сокращением численности населения: результаты опроса
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Токио, 15 октября (Jiji Press). Около 80 процентов жителей Японии обеспокоены сокращением численности населения страны, как показал опрос, проведенный японской организацией.
Согласно опросу, проведенному Японским институтом исследований прессы, в общей сложности 79,4% респондентов заявили, что испытывают сильное ощущение кризиса, либо же ощущают некоторое чувство серьёзности ситуации в связи с сокращением численности населения.
Между тем, только 41,6% респондентов заявили, что Японии следует приложить все усилия для реализации мер по борьбе с падением рождаемости, рассматривая их как ключ к определению будущего страны. В общей сложности 14,7% заявили, что проблема не может быть решена только посредством государственной политики, а 14,5% заявили, что решение о том, иметь ли детей, должно быть оставлено исключительно на усмотрение отдельных лиц.
В общей сложности 67,6% опрошенных заявили, что сообщения средств массовой информации, критикующие или оценивающие меры премьер-министра Кисиды Фумио по борьбе с низкой рождаемостью в Японии, недостаточны.
При этом 50,1% респондентов, в том числе в возрасте 20-29 лет, заявили, что сообщения СМИ о снижении рождаемости оказывают давление на молодое поколение в плане деторождения и воспитания детей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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