Пять японских автопроизводителей зафиксировали рекордную операционную прибыль в период с апреля по сентябрь

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Токио, 9 ноября (Jiji Press). Согласно последним отчётам о прибылях и убытках, пять из семи крупнейших автопроизводителей Японии сообщили о рекордной операционной прибыли группы в апреле-сентябре.

Сильные результаты пяти компаний, за исключением Nissan Motor Co. и Subaru Corp., отражают восстановление производства и продаж после решения проблемы дефицита полупроводников, а также ускоренное ослабление йены с весны.

В первой половине 2023 финансового года шесть из семи автопроизводителей, за исключением Mitsubishi Motors Corp., продемонстрировали рост чистой прибыли по сравнению с прошлым годом.

Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и Mazda Motor Corp. сообщили о рекордной чистой прибыли в размере 2589,4 млрд йен, 616,3 млрд йен и 108,1 млрд йен соответственно.

Поскольку чистая прибыль Nissan выросла в 4,6 раза до 296,2 млрд йен, президент Утида Макото заявил на онлайн-пресс-конференции 9 ноября: «Мы зафиксировали высокую прибыль в первом полугодии».

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