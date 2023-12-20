Япония, США и Южная Корея запускают систему обмена о ракетных пусках в реальном времени
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сеул/Токио, 19 декабря (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея запустили систему обмена данными о предупреждениях о запуске ракет Северной Кореей в режиме реального времени, сообщило министерство обороны Южной Кореи.
«Три страны создали этот механизм, чтобы улучшить свою способность обеспечивать безопасность своих народов», – сказано в совместном заявлении министра обороны Японии Кихара Минору, министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика.
Этот механизм «открывает новую страницу оборонного сотрудничества между тремя странами», – заявил Кихара на пресс-конференции в Токио. Ранее Япония и Южная Корея обменивались информацией только после запуска ракет Северной Кореей.
На трёхстороннем саммите в ноябре прошлого года Япония, США и Южная Корея договорились обмениваться данными о ракетном предупреждении Северной Кореи в режиме реального времени.
Министерство Южной Кореи также сообщило, что три страны разработали многолетний план военных учений, которые начнутся в следующем году, отметив, что учения будут регуляризированы и будут проводиться более систематически и эффективно.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония расширяет санкции против Северной Кореи после ракетных испытаний: в список замораживания активов включены три организации и четыре лица
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности
- В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик
- Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию
- Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
- Кисида и Байден осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей
- Северная Корея запустила баллистическую ракету
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море
- КНДР запустила две баллистические ракеты с аэродрома в Пхеньяне -- Ю.Корея
- Северная Корея запустила ракету в Японское море
- Комитет ООН осудил нарушения прав человека в Северной Корее