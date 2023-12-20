Япония, США и Южная Корея запускают систему обмена о ракетных пусках в реальном времени

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Сеул/Токио, 19 декабря (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея запустили систему обмена данными о предупреждениях о запуске ракет Северной Кореей в режиме реального времени, сообщило министерство обороны Южной Кореи.

«Три страны создали этот механизм, чтобы улучшить свою способность обеспечивать безопасность своих народов», – сказано в совместном заявлении министра обороны Японии Кихара Минору, министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика.

Этот механизм «открывает новую страницу оборонного сотрудничества между тремя странами», – заявил Кихара на пресс-конференции в Токио. Ранее Япония и Южная Корея обменивались информацией только после запуска ракет Северной Кореей.

На трёхстороннем саммите в ноябре прошлого года Япония, США и Южная Корея договорились обмениваться данными о ракетном предупреждении Северной Кореи в режиме реального времени.

Министерство Южной Кореи также сообщило, что три страны разработали многолетний план военных учений, которые начнутся в следующем году, отметив, что учения будут регуляризированы и будут проводиться более систематически и эффективно.

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