Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море

Новости

Сеул, 14 января (Jiji Press). Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности в Японское море со стороны Пхеньяна около 14:55, по данным южнокорейских военных.

В Минобороны Японии также заявили, что ракета была запущена с территории Северной Кореи. Предполагается, что объект упал в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщили представители правительства Японии.

Считается, что это первый пуск баллистической ракеты Северной Кореей с тех пор, как 18 декабря она запустила новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18».

Запуск ракеты 14 января произошёл после того, как министр обороны Южной Кореи предупредил в интервью средствам массовой информации 10 января, что Северная Корея может испытать новую баллистическую ракету средней дальности к концу января.

В ответ на последний обстрел премьер-министр Японии Кисида Фумио дал указание оперативно предоставить информацию общественности, подтвердить безопасность самолетов и кораблей и сделать все возможные приготовления на случай непредвиденных обстоятельств.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме