Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море
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Сеул, 14 января (Jiji Press). Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности в Японское море со стороны Пхеньяна около 14:55, по данным южнокорейских военных.
В Минобороны Японии также заявили, что ракета была запущена с территории Северной Кореи. Предполагается, что объект упал в воды за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщили представители правительства Японии.
Считается, что это первый пуск баллистической ракеты Северной Кореей с тех пор, как 18 декабря она запустила новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18».
Запуск ракеты 14 января произошёл после того, как министр обороны Южной Кореи предупредил в интервью средствам массовой информации 10 января, что Северная Корея может испытать новую баллистическую ракету средней дальности к концу января.
В ответ на последний обстрел премьер-министр Японии Кисида Фумио дал указание оперативно предоставить информацию общественности, подтвердить безопасность самолетов и кораблей и сделать все возможные приготовления на случай непредвиденных обстоятельств.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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