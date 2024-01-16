Япония, США и Южная Корея обсудили последний ракетный запуск Северной Кореи
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Токио, 15 января (Jiji Press). Высокопоставленные дипломаты Японии, США и Южной Кореи в ходе телефонных переговоров решительно осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей 14 января, сообщило министерство иностранных дел Японии.
По данным министерства, руководители бюро разделили мнение, что последний запуск был нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу миру и безопасности региона и международного сообщества.
Официальные лица подтвердили, что три страны будут работать вместе в решении этого вопроса, а также обменялись мнениями о военном сотрудничестве между Северной Кореей и Россией.
В телеконференции приняли участие Намадзу Хироюки, генеральный директор Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии, Чон Пак, заместитель специального представителя по делам Северной Кореи в Госдепартаменте США, и Ким Ганн, специальный представитель по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове из МИД Южной Кореи.
Что касается последнего запуска, государственное Центральное информационное агентство Северной Кореи 15 января сообщило, что страна успешно провела испытательный пуск твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой манёвренной управляемой боеголовкой.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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