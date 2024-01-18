Япония, США и Южная Корея проводят совместные военно-морские учения

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Сеул, 17 января (Jiji Press). Япония, Южная Корея и США провели трёхсторонние военно-морские учения в открытом море к югу от южнокорейского острова Чеджудо в течение трёх дней до 17 января, сообщили южнокорейские военные.

В учениях, последовавших за запуском баллистической ракеты Северной Кореей 14 января, приняли участие девять кораблей, в том числе атомный авианосец ВМС США «Карл Винсон», корабль «Конго» и эсминец «Хюга» ВМС Японии, а также южнокорейский эсминец «Седжон».

Участники отработали операции, связанные с возможностями реагирования на ядерную и ракетную угрозу Северной Кореи и блокирование морской перевозки оружия массового поражения.

В прошлом месяце оборонные ведомства трёх стран заявили, что разработали многолетние планы совместных учений. Нынешние учения являются первыми морскими учениями, проводимыми в соответствии с этим планом.

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