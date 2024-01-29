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Сеул, 28 января (Jiji Press). Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с моря недалеко от Синпо в провинции Южный Хамгён в восточном регионе страны около 8 часов утра 28 января, по данным южнокорейских военных.

Поскольку в Синпо, выходящем к Японскому морю, находится база разработки подводных лодок, последние ракетные запуски могут быть связаны с разработкой крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок.

Перед этим Северная Корея запустила новые стратегические крылатые ракеты в направлении Жёлтого моря 24 января.

США и Южная Корея анализируют маршруты полёта ракет, выпущенных 28 января. Крылатые ракеты медленнее баллистических ракет и летят по нестандартным траекториям на малых высотах.

Последний запуск, скорее всего, будет направлен на ускорение доведения до уровня практического применения ядерного оружия подводных лодок, способного наносить внезапные удары. В марте прошлого года Северная Корея объявила, что провела учения по пуску крылатых ракет с подводной лодки недалеко от Синпо, а в сентябре того же года страна провела церемонию спуска на воду недавно построенной «тактической атомной ударной подводной лодки» на верфи в Синпо.

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