Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Японского моря
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Сеул, 14 февраля (Jiji Press). Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Японского моря у восточного прибрежного города Вонсан около 9 часов утра 14 февраля, по данным южнокорейских военных.
Это был пятый запуск крылатых ракет этой страной в этом году. Предыдущий запуск состоялся 2 февраля.
Крылатые ракеты имеют отличительную особенность полёта на малой высоте и неравномерной траектории, при этом их скорость ниже, чем у баллистических ракет.
Считается, что, неоднократно запуская крылатые ракеты в течение короткого периода времени, Северная Корея пытается улучшить свои возможности высокоточного нападения.
24 и 28 января Северная Корея запустила новые стратегические крылатые ракеты подводного базирования «Пульхвасал-3-31». 2 февраля страна запустила, как она утверждает, крылатые ракеты со сверхбольшой боеголовкой, чтобы проверить их мощь.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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