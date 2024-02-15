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Сеул, 14 февраля (Jiji Press). Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Японского моря у восточного прибрежного города Вонсан около 9 часов утра 14 февраля, по данным южнокорейских военных.

Это был пятый запуск крылатых ракет этой страной в этом году. Предыдущий запуск состоялся 2 февраля.

Крылатые ракеты имеют отличительную особенность полёта на малой высоте и неравномерной траектории, при этом их скорость ниже, чем у баллистических ракет.

Считается, что, неоднократно запуская крылатые ракеты в течение короткого периода времени, Северная Корея пытается улучшить свои возможности высокоточного нападения.

24 и 28 января Северная Корея запустила новые стратегические крылатые ракеты подводного базирования «Пульхвасал-3-31». 2 февраля страна запустила, как она утверждает, крылатые ракеты со сверхбольшой боеголовкой, чтобы проверить их мощь.

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