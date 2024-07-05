В Японии в 2023 году зарегистрировано рекордное количество потерявшихся людей, страдающих деменцией

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Токио, 4 июля (Jiji Press). Национальное полицейское агентство Японии сообщило, что в прошлом году в стране потерлись рекордные 19 039 человек, страдающих деменцией, что на 330 больше, чем в предыдущем году.

Ежегодное число сообщений в полицию о пропаже людей с когнитивными расстройствами продолжает расти с момента начала ведения такой статистики в 2012 году.

Среди потерявшихся было 10 597 мужчин и 8442 женщин.

По префектурам наибольшее число зафиксировано в Хёго (2094), далее следуют Осака (2016) и Сайтама (1912).

Агентство также сообщило, что около 74% из 18 221 больных деменцией, которых удалось найти, были найдены в тот же день, когда полиция получила сообщения о пропаже, и 71 человек был обнаружен благодаря GPS-трекерам в период с июля по декабрь.

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