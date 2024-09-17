Численность пожилого населения Японии достигла рекордных 36,25 млн человек

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Токио, 15 сентября (Jiji Press). По оценкам, численность населения Японии в возрасте 65 лет и старше по состоянию на воскресенье составила 36,25 миллиона человек, что на 20 000 больше, чем годом ранее, и достигла рекордного уровня, сообщило министерство внутренних дел в преддверии Дня уважения к пожилым людям, который отмечается 16 сентября.

Доля таких пожилых людей в общей численности населения страны составила 29,3%, что на 0,2 процентных пункта больше и также является рекордно высоким показателем.

Среди пожилого населения было 15,72 млн мужчин, или 26,1% от общей численности мужского населения, и 20,53 млн женщин, или 32,3% от общей численности женского населения.

Доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличивается с 1950-х годов. Ожидается, что она достигнет 34,8% в 2040 году, когда в эту возрастную группу войдут люди второй волны бэби-бума, то есть родившиеся между 1971 и 1974 годами, по данным Национального института исследований в области народонаселения и социального обеспечения.

В 2023 году число работников в возрасте 65 лет и старше росло двадцатый год подряд и достигло рекордных 9,14 млн человек. Из них 1,32 млн человек были заняты в секторе оптовой и розничной торговли, 1,07 млн ​​человек – в секторе медицины и социального обеспечения и 1,04 млн человек – в секторе услуг.

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