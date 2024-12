«Нет больше хибакуся»: жители Осло с факелами чествуют лауреатов Нобелевской премии мира

Новости

Осло, 10 декабря (Jiji Press) -- Вечером в норвежской столице местные жители вышли на улицы с факелами, чтобы отпраздновать вручение Нобелевской премии мира Японской конфедерации организаций пострадавших от атомных и водородных бомб (Нихон Хиданкё).

После торжественной церемонии, состоявшейся в 13:00, делегация Хиданкё вернулась в Grand Hotel. На улицах Осло начался марш, участники которого несли факелы и плакаты с антиядерными лозунгами. Представители Хиданкё присоединились к шествию с фотографиями своих товарищей по движению - ныне покойных хибакуся, переживших атомные бомбардировки.

В 19:00 три сопредседателя организации - Минамаки Томоюки, Танака Теруми (92 года) и Танака Сигэмицу (84 года) - вышли на балкон отеля поприветствовать собравшихся. Площадь взорвалась аплодисментами и возгласами «No more hibakusha, no more war!» («Нет больше жертв атомных бомбардировок, нет войне!»). Руководители делегации с улыбками приветствовали собравшихся.

Леона Чейн (76 лет), пришедшая на мероприятие с мужем, выразила восхищение награждением Хиданкё: «Они вели эту борьбу долгие годы, и это прекрасно, что их заслуги признаны». Особенно её тронуло выступление на церемонии сопредседателя Танака Теруми: «Несмотря на почтенный возраст, он приехал в Осло и донёс до всех важнейшее послание. Это было очень волнующе».

Вечером в отеле прошёл торжественный приём в честь лауреатов, на котором присутствовали члены королевской семьи и другие высокопоставленные гости.

