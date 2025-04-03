Компания Pasona на выставке Osaka Expo представит бьющееся «iPS-сердце»
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Осака, 2 апреля (Jiji Press). Крупное кадровое агентство Pasona Group Inc. представило прессе бьющееся «iPS-сердце», изготовленное из iPS-клеток (индуцированных плюрипотентных стволовых клеток), которое будет представлено в его павильоне на Всемирной выставке 2025 года в Осаке, которая откроется 13 апреля.
3,5-сантиметровое iPS-сердце создал почётный профессор Университета Осаки Сава Ёсики и другие. Посетители смогут наблюдать за биением сердца.
Павильон компании также позволит посетителям виртуально ознакомиться с передовыми технологиями телемедицины.
«Мы надеемся продемонстрировать плоды технологий и природы», – заявил журналистам генеральный директор Pasona Group Намбу Ясуюки.
Двухэтажный стальной каркасный павильон был спроектирован так, чтобы напоминать аммонитов – моллюсков, существовавших около 400 миллионов лет назад.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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