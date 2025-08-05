Премьер-министр Исиба выразил намерение опубликовать послание по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны
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Токио, 4 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру выразил готовность опубликовать послание, посвящённое 80-летию окончания Второй мировой войны, которое будет включать в себя размышления о войне.
«Независимо от формата (сообщения), мы должны что-то сделать, чтобы не допустить забвения воспоминаний и никогда больше не допустить повторения войны», – заявил Исиба на сегодняшнем заседании Бюджетного комитета Палаты представителей.
Не было сказано о том, когда такое сообщение может быть оглашено.
Исиба не станет публиковать его 15 августа, в годовщину капитуляции Японии в войне, или 2 сентября, в день, когда Япония 80 лет назад подписала Акт о капитуляции.
Замечание Исибы прозвучало в ответ на просьбу Ноды Ёсихико, лидера крупной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, к премьер-министру опубликовать комментарий.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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