Обвиняемый в убийстве Абэ назвал видеообращение причиной отчаяния и чувства кризиса

Новости

Нара, 25 ноября 2025 года (Jiji Press) — На 11-м заседании суда присяжных по делу Ямагами Тэцуя (45 лет), обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо с помощью самодельного огнестрельного оружия в городе Нара в 2022 году, которое состоялось 25 ноября в Окружном суде Нары под председательством судьи Танаки Синъити, продолжился допрос подсудимого, начавшийся на предыдущем заседании.

Касаясь связей Абэ с «Семьёй мира и объединения» (бывшей Церковью Объединения), подсудимый заявил, что «с 2006 года считал, что связь существует», а о том, что в 2021 году Абэ направил видеообращение организации, связанной с этой религиозной группой, сказал: «Почувствовал отчаяние и чувство кризиса».

Отвечая на вопросы защиты, подсудимый пояснил: «Он очень долго занимал пост премьер-министра, поэтому [Церковь Объединения] всё больше признавалась обществом. С точки зрения тех, кто пострадал, это вызывало чувство досады и было неприемлемо».

О связях Абэ с религиозной группой он сказал: «Считал так примерно с 2006 года, когда он, будучи главным секретарём кабинета министров, направлял поздравительные телеграммы». По его словам, в то время он слышал, как представитель Церкви Объединения говорил, что «Абэ на нашей стороне».

Относительно участия политиков в мероприятиях религиозной группы подсудимый отметил, что «знал о многих таких случаях среди членов второго правительства Абэ, сформированного в 2012 году», и назвал участие депутатов парламента в таких мероприятиях «крайне неприемлемым». Такую информацию он получал с сайтов, посвящённых проблемам культов.

Подсудимый рассказал, что после того, как похороны его брата, покончившего с собой в 2015 году, были проведены в соответствии с учением религиозной группы, он начал обдумывать нападение на руководство церкви. В 2019 году, когда в Японию прибыла главный лидер Хан Хак Джа, он попытался совершить нападение с бутылками зажигательной смеси, но потерпел неудачу. Он объяснил, что начал рассматривать возможность использования огнестрельного оружия, поскольку считал, что «может причинить вред другим людям», однако о мощности самодельного оружия отозвался так: «Это наполовину игрушка, нечто вроде мусора».

При ответах на вопросы обвинения подсудимый подробно изложил процесс изготовления в общей сложности 10 единиц самодельного огнестрельного оружия и сообщил, что конструкция с наложенными друг на друга трубами была создана по мотивам компьютерной игры. О времени, когда он принял решение о нападении на Абэ, он сказал: «Мысль была где-то в глубине сознания, но окончательное решение было принято после июля 2022 года».

На предыдущих заседаниях в качестве свидетеля выступал адвокат из Национальной сети адвокатов по борьбе с духовными продажами, занимающейся защитой пострадавших от деятельности этой религиозной группы. Он сообщил, что направлял письма протеста Абэ в связи с направлением им поздравительных телеграмм и других обращений организациям, связанным с церковью.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме