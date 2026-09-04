Япония ужесточит тест по вождению для пожилых водителей с записями о нарушениях ПДД в прошлом

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Токио, 3 сентября (Jiji Press). Японское национальное полицейское управление планирует ужесточить критерии обязательного экзамена по вождению для водителей в возрасте 75 лет и старше, имеющих записи нарушений правил дорожного движения, сообщили официальные лица.

Агентство добавит категории тестов, оценивающие навыки разворота автомобилей в противоположном направлении и проверяющие соблюдение правил безопасности. Также планируется увеличить количество штрафных баллов за неостановку на перекрестке.

Решение об изменении было принято на основании отчёта, представленного группой экспертов. После сбора мнений общественности Национальное управление по планированию (NPA) внедрит это изменение уже в 2027 финансовом году.

Этот практический экзамен предназначен для пожилых водителей, которые совершали нарушения, включая превышение скорости и игнорирование сигналов светофора, в течение трёх лет, предшествующих продлению водительских прав. Экзамен проверяет таких водителей за рулём реальных автомобилей, чтобы определить, умеют ли они правильно управлять рулём и следовать указаниям светофоров и дорожных знаков во время вождения.

Группа экспертов обсуждала целесообразность существующего теста, поскольку выяснилось, что те, кто его успешно сдал, гораздо чаще попадали в аварии или совершали нарушения, чем пожилые водители без истории нарушений.

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