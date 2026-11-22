Un nouveau bus touristique pour gourmets se déplace dans les rues de Tokyo, emmenant vers certains des sites les plus célèbres de la ville des passagers auxquels on sert des sushis à profusion. Montons à bord du Sushi Bus, une première mondiale !

Admirer Tokyo tout en dégustant des sushis

Les touristes en visite à Tokyo disposent d’une nouvelle option à expérimenter lors de leur voyage : le Sushi Bus. Cette offre unique dans le monde, qui satisfait deux choix favoris des visiteurs — bus à toit ouvert et sushi sur tapis roulant — ne manquera pas de s’avérer irrésistible pour les gens en quête d’expériences mémorables sur l'Archipel.

La tour de Tokyo vue depuis l’étage supérieur du bus.

La gare de Tokyo derrière les sushis qui défilent sur le tapis roulant.

Le Sushi Bus a commencé à effectuer ses tours de 70 minutes le 10 octobre 2026. Les passagers, assis sur la passerelle à ciel ouvert du bus, jouissent des vues panoramiques à mesure qu’ils parcourent la ville, tout en dégustant à foison des sushis sur tapis roulant.

Le circuit démarre à proximité de la gare de Tokyo et traverse les sites les plus célèbres, tels que la tour de Tokyo, la tour Skytree et la porte Kaminari-mon d’Asakusa. Le défilement du paysage s’accompagne de celui des assiettes de sushi, les utilisateurs chevronnés des réseaux sociaux y trouvent leur compte.

Le sushi est servi à profusion, mais la qualité reste la première priorité ; il s’agit de poissons et coquillages frais directement livrés du marché aux poissons de Toyosu. Les passagers ont le choix entre une douzaine de variétés de sushi, dont les sushis au thon, au saumon, à la daurade, aux crevettes, au poulpe et à l’omelette tamagoyaki, présentés dans des portions supérieures à ce qu’on attendrait normalement d’un restaurant à sushi à tapis roulant. Il est prévu que la sélection s’étende à l’avenir.

Les sushis font le tour des sièges.

Les sushis fraîchement préparés sont acheminés vers les places à l’étage supérieur du bus par un monte-plats.

Si vous craignez de renverser la sauce soja à cause des oscillations du véhicule, rassurez-vous : celui-ci parcourt les rues à une vitesse maximale de 30 km/h, le trajet est sans heurt. En outre, en cas de temps pluvieux, le toit peut être couvert par une toiture transparente, ce qui maintient les passagers au sec et empêche les sushis de s’abimer. Le confort est encore renforcé par les conduits d’air conditionné dont sont dotés tous les sièges et les stores qu’on peut tirer pour bloquer la lumière directe du soleil.

Une gigantesque image en gros plan d’un morceau de sushi au thon se déploie sur les parois de 12 mètres de long du bus. Outre qu’elle fait office de publicité sur la route, l’attention qu’elle attire de la part des piétons, lesquels s’arrêtent pour faire des photos et agiter la main, contribue à amuser les passagers. Dans le Sushi Bus, ils ne sont pas que des spectateurs mais font aussi partie du spectacle.

Des stores permettent de se protéger du soleil.

Un gigantesque sushi au thon roulant dans les rues !

Le concept de bus-restaurant à un niveau supérieur

La mise au point de ce « restaurant mobile à sushi » sans précédent a pris deux ans et demi en raison des tests poussés de sécurité et des améliorations répétées des mécanismes du tapis roulant visant à garantir la stabilité de son fonctionnement. Les investissements à ce jour atteignent quelque 100 millions de yens (570 000 euros). Le véhicule lui-même appartient à Willer Across, un opérateur de bus qui gère aussi des services de bus restaurant en divers endroits du Japon.

L’espace cuisine au rez-de-chaussée du bus.

Plus de 100 essais ont été réalisés pour s’assurer que les assiettes ne tombent pas, même en cas de freinage brusque.

Le Sushi Bus fonctionne cinq heures par jour, avec 30 sièges disponibles à chaque parcours de 70 minutes. Les tarifs commencent à 16 000 yens (90 euros), ce qui en fait une expérience relativement coûteuse. La demande pour ces sièges de première qualité n’en est pas moins forte. Selon Yano Tomoyuki, qui dirige Sushi Bus, les réservations abondent et les circuits sont souvent complets.

« À l’heure actuelle, sept clients sur dix sont japonais, mais nous recevons de plus en plus de demandes de renseignements provenant de touristes étrangers, qui sont notre cible principale », dit Yano. « Nous avons l’intention de remodeler davantage de bus-restaurants et d’augmenter le nombre des tours, et en fin de compte d’étendre nos services à d’autres villes. »

Si vous êtes en quête d’expériences uniques lors de votre voyage à Tokyo, n’oubliez pas d’ajouter le Sushi Bus à votre liste !

Le frisson de passer sous un pont surélevé.

Les assiettes à sushi spécialement conçues pour ce bus ne sont malheureusement pas à vendre.

Plus de détails sur le site officiel : https://sushi-bus.com/

(Reportage et texte de Nippon.com. Toutes les photos © Nippon.com)