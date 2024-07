L’essentiel du mois de juin 2024

Le rapport mondial sur l’écart entre les femmes et les hommes publié par le Forum économique mondial a classé le Japon au 118 e rang sur 146 pays, soit le plus bas parmi les pays du G7.

Le Japon a ouvert son tout premier centre de renouvellement de permis pour les personnes de 70 ans et plus. Celui-ci se trouve dans la ville de Saitama, près de Tokyo.

À 24 ans et 9 mois, Kimura Hirotsugu est devenu le plus jeune japonais à accomplir un tour du monde en solitaire à la voile sans escale et sans avoir reçu d’approvisionnement.

Décès de l’architecte Maki Fumihiko à 95 ans. Lauréat du prix Pritzker en 1993, il est connu pour ses nombreuses créations, comme le Daikanyama Hillside Terrace (Tokyo), le Tokyo Metropolitan Gymnasium et sa contributuin au Four World Trade Center à New York.

Le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme a confirmé que les constructeurs automobiles Toyota, Mazda, Yamaha, Honda et Suzuki avaient falsifié des tests de certification de 38 modèles de véhicules.

Début de la saison des pluies, le couple impérial en Grande-Bretagne

Jeudi 13

Japan Post a annoncé une hausse du prix des timbres à partir du 1er octobre : 110 yens pour les lettres standards et 85 yens pour les cartes postales.

Le groupe de rock Mrs. Green Apple a retiré le clip vidéo de sa chanson Columbus, après avoir été critiqué pour son caractère raciste.

Vendredi 14

La Banque du Japon a décidé de réduire ses achats d’obligations d’État, avec un plan spécifique sur une ou deux années qui sera décidé lors de sa prochaine réunion politique fin juillet.

Le Japon et les autres membres du G7 ont dévoilé une déclaration conjointe à Fasano en Italie, exprimant leur inquiétude quant au soutien de la Chine à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Dimanche 16

Totto-chan, la petite fille à la fenêtre, réalisé par Yakuwa Shinnosuke, a reçu le prix Paul Grimault lors du Festival du film d’animation d’Annecy.

Lundi 17

Le groupe du gouverneur d’Okinawa, Tamaki Denny, n’a pas réussi à assurer une majorité lors des élections locales à l’Assemblée d’Okinawa, n’obtenant que 20 sièges sur les 48. Cette défaite compromet son opposition au déménagement de la base aérienne américaine de Futenma au large de la côte de Henoko (ville de Nago).

Mercredi 19

Des amendements à la loi sur le contrôle des fonds politiques proposés par le Parti libéral-démocrate (PLD) suite à son scandale des caisses noires ont été adoptés par la Diète, avec le soutien du PLD et du Kômeitô, malgré des doutes quant à leur efficacité.

La Diète a adopté une loi sur la protection de l’enfance qui crée un équivalent japonais du Service de Divulgation et d’Interdiction (DBS) établi en Grande-Bretagne. Ce système vérifiera le casier judiciaire des demandeurs d’emploi et leur refuseront les postes s’ils ont des antécédents de crimes sexuels.

Jeudi 20

Ouverture de la campagne électorale au poste de gouverneur de Tokyo. Un nombre record de 56 candidats se sont présentés au poste de dirigeant de la capitale, bien plus que les 20 candidats en 2020.

Quatre candidats au poste de gouverneur de Tokyo, de gauche à droite : Ishimaru Shinji, Koike Yuriko (actuelle gouverneure), Renhô et Tamogami Toshio. (Jiji Press)

Les compagnies ferroviaires JR Central et JR West ont annoncé que le « Doctor Yellow », le fameux train à grande vitesse de couleur jaune qui est chargé d’évaluer la sécurité des lignes de Shinkansen, cessera définitivement de circuler en raison de son ancienneté.

Vendredi 21

L’Agence météorologique du Japon a annoncé le début de la saison des pluies dans les régions du Kansai, du Tôkai et du Kantô Kôshin. La saison a débuté avec du retard dans l’ensemble des régions : 15 jours en moyenne (23 jours plus tard qu’en 2023) dans le Kansai et le Tôkai, 14 jours en moyenne (13 jours plus tard qu’en 2023) dans le Kantô Kôshin.

Samedi 22

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont entamé une visite officielle en Grande-Bretagne. Le 25 juin, ils ont été reçus lors d’une cérémonie de bienvenue, montant en calèche avec le roi Charles III et la reine Camilla. Le 27 juin, ils ont visité le château de Windsor et ont déposé des fleurs sur les tombes de la reine Elizabeth II et du prince Philip.

Lundi 24

L’Agence des services financiers a ordonné à la banque MUFG et à deux autres sociétés du groupe financier Mitsubishi UFJ d’améliorer leurs pratiques commerciales, après avoir partagé illégalement des informations sur des clients sans autorisation. Ils sont tenus de soumettre des rapports sur l’état des améliorations, en vertu de la loi bancaire.

L’Agence nationale de la police a lancé une inspection spéciale de la police préfectorale de Kagoshima après une série d’incidents, dont l’arrestation de l’ancien chef de la division de la sécurité communautaire. Le chef de la police préfectorale, Nogawa Akiteru, ainsi que d’autres hauts responsables, seront interrogés.

Mercredi 26

La police préfectorale de Shizuoka a annoncé avoir trouvé trois personnes effondrées au sommet du Mont Fuji, près de son cratère. Leur décès a été confirmé plus tard. Les corps avaient été découverts au cours d’une recherche d’un homme porté disparu, après qu’il a entrepris l’ascension du mont Fuji le 21 juin.

La devise japonaise a atteint son niveau le plus bas depuis décembre 1986, s’échangeant à plus de 160 yens face au dollar.

Samedi 29

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que 76 décès additionnels pourraient avoir un lien avec le scandale des compléments alimentaires à base de levure de riz rouge (beni kôji) produits par Kobayashi Pharmaceutical.

(Photo de titre : l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako posant avec le roi Charles III et la reine Camilla pour une photo commémorative, avant le banquet d’État au palais de Buckingham, le 25 juin 2024. Reuters)