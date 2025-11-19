L’essentiel du mois d’octobre 2025

L’actualité du mois au Japon

Takaichi Sanae élue Première ministre, départ du parti de coalition du PLD, deux nouveaux lauréats japonais du prix Nobel et fin de l’Expo universelle d’Osaka : retour sur les événements marquants du mois d’octobre 2025 au Japon.

Un mois centré sur la politique japonaise

Vendredi 3

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a annoncé que la saison de la grippe avait commencé cinq semaines plus tôt qu’en 2024, soit le deuxième démarrage le plus précoce de ces 20 dernières années.

Samedi 4

Takaichi Sanae a été élue première femme présidente du Parti libéral-démocrate (PLD), battant Koizumi Shinjirô au second tour.



Le Premier ministre Ishiba Shigeru serrant la main de la nouvelle cheffe du PLD, Takaichi Sanae. (AFP/Jiji)

Lundi 6

Sakaguchi Shimon a reçu avec deux autres lauréats le prix Nobel de physiologie ou médecine pour leur découverte des cellules T régulatrices qui suppriment les réponses immunitaires excessives.

Mercredi 8

Kitagawa Susumu, de l’Université de Kyoto, figurait parmi les trois lauréats du prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur le développement de matériaux poreux pouvant contribuer à la résolution de problèmes environnementaux tels que le changement climatique.

Jeudi 9

L’Agence de la maison Impériale a publié une biographie officielle de l’impératrice Kôjun (1903-2000), épouse de l’empereur Hirohito.

Vendredi 10

Le chef du Kômeitô, Saitô Tetsuo, a annoncé le retrait de son parti de la coalition avec le PLD, après 26 ans d’alliance. Il a invoqué des efforts insuffisants de la part du PLD pour résoudre ses affaires internes de caisses noires.

Le Premier ministre Ishiba a publié une déclaration marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle il est revenu sur l’échec du Japon à éviter la guerre et a souligné l’importance d’une démocratie saine.

Lundi 13

L’Expo universelle 2025 d’Osaka s’est achevée après 184 jours, avec la participation de 158 pays et régions. Plus de 25 millions de visiteurs s’y sont rendus durant cette période. L’événement devrait générer un bénéfice atteignant les 28 milliards de yens (environ 155 millions d’euros).

Mardi 14

L’équipe de football du Japon a battu le Brésil 3-2 lors d’un match amical international, sa première victoire en 14 rencontres entre les deux pays.



Ueda Ayase inscrivant de la tête le but de la victoire pour le Japon lors d’un match amical contre le Brésil. (Jiji)

Le Japon a remporté sa toute première victoire contre le Brésil

Le tribunal du district de Nagano a condamné un homme de 34 ans à la peine de mort pour le meurtre de quatre personnes en mai 2023.

Mercredi 15

Le gouvernement a annoncé que le nombre de visiteurs internationaux au Japon, de janvier à septembre, avait augmenté de 17,7 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 31,7 millions de personnes. C’est la première fois que le nombre de visiteurs internationaux dépasse les 30 millions aussi tôt dans l’année.

Jeudi 16

La société Tokyo Electric Power Company Holdings a annoncé son intention de démanteler les réacteurs numéro 1 et 2 de sa centrale nucléaire de Kashiwazaki-Kariwa, située dans la préfecture de Niigata.

Vendredi 17

L’ancien Premier ministre Murayama Tomiichi est décédé à l’âge de 101 ans. En tant que chef du Parti socialiste japonais, il avait été choisi en 1994 pour diriger une coalition comprenant son parti, le PLD, et le Nouveau parti Sakigake. Son mandat de dirigeant a été marqué par une déclaration en 1995 dans laquelle il a exprimé des remords et présenté ses excuses pour les actions du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.



Le Premier ministre Murayama Tomiichi prononçant un discours à l’occasion du 50e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 15 août 1995. (Jiji)

Lors du quatrième match de la Série de championnat de la Ligue nationale (NLCS), Ohtani Shôhei des Dodgers de Los Angeles a effectué 10 strike-out (élimination de frappeur) en tant que lanceur, et a également accompli trois coups de circuit en tant que batteur. Il a été nommé MVP de la NLCS.



Ohtani Shôhei des Dodgers de Los Angeles au monticule et au bâton lors du quatrième match de la quatrième match de la Série de championnat de la Ligue nationale contre les Brewers de Milwaukee. (© Imagn Images via Reuters Connect)

Lundi 20

La présidente du PLD Takaichi et le chef du Nippon Ishin no Kai (Parti japonais de l’Innovation), Yoshimura Hirofumi, ont convenu de former une coalition.

L’impératrice émérite Michiko a fêté ses 91 ans. La mère du souverain actuel s’était cassé le fémur de la jambe droite en chutant dans sa résidence du palais Sentô-gosho, à Tokyo, il y a un an, mais elle a pu retrouver son état d’avant l’accident.

Mardi 21

Takaichi Sanae a été élue Première ministre du Japon par la Diète, devenant la première femme de l’histoire du pays à occuper ce poste.



La nouvelle Première ministre Takaichi Sanae tenant une conférence de presse, le 21 octobre. (Reuters)

Le tribunal du district de Toyama a condamné un homme de 54 ans à huit ans de prison pour avoir agressé sexuellement sa fille alors âgée de 16 ans.

Mercredi 22

Le gouvernement a organisé à Tokyo une conférence internationale sur le déminage en Ukraine. Les participants ont convenu d’accélérer l’aide en formant du personnel et en investissant dans le développement technologique.

Vendredi 24

Lors de son discours de politique générale, la Première ministre Takaichi a exposé ses projets pour bâtir une économie forte et restaurer la diplomatie japonaise. Elle a également affirmé son objectif de renforcer fondamentalement la défense nationale du Japon.

Dimanche 26

La Première ministre a participé à une réunion avec les dirigeants de l’ASEAN à Kuala Lumpur, exprimant son intention de soutenir une région indo-pacifique libre et ouverte, comme initialement proposé par le Premier ministre Abe Shinzô.

Lundi 27

L’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a dépassé pour la première fois la barre des 50 000 points.

Le président des États-Unis Donald Trump a visité le Japon pour la première fois en six ans et a rencontré l’empereur Naruhito au palais impérial. Le 28 octobre, il a rencontré la Première ministre Takaichi, et les deux dirigeants ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales. Takaichi a affirmé qu’ils bâtiraient un « âge d’or » pour l’alliance, tandis que Trump a déclaré que le Japon était « un allié au plus haut niveau ». Les deux gouvernements ont annoncé des projets d’investissement d’un montant de 400 milliards de dollars, impliquant des entreprises des deux pays.

Mardi 28

Le gouverneur d’Akita, Suzuki Kenta, a rencontré le ministre de la Défense, Koizumi Shinjirô, lui priant de déployer des membres des Forces d’autodéfense dans sa préfecture pour faire face à la hausse des attaques d’ours. Le 30 octobre, le secrétaire général du Cabinet, Kihara Minoru, a appelé les ministres à préparer des mesures d’urgence avant la mi-novembre pour résoudre le problème. L’année fiscale 2025 a été marquée par de nombreuses attaques d’ours dans le nord du Japon, faisant de nombreux blessés et un nombre record de 12 décès (à la date du 30 octobre).

Yamagami Tetsuya a plaidé coupable devant le tribunal du district de Nara pour l’assassinat à l’aide d’une arme à feu artisanale de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô, alors qu’il faisait campagne à Nara en 2022.

Jeudi 30

La Première ministre Takaichi Sanae a rencontré le président sud-coréen Lee Jae-myung lors du sommet de l’APEC à Gyeongju. Les deux dirigeants ont convenu de développer des relations bilatérales tournées vers l’avenir et se sont accordés sur l’importance du partenariat entre leurs deux pays et les États-Unis.

Vendredi 31

La Première ministre a rencontré le président chinois Xi Jinping à Gyeongju. Ils se sont accordés pour nouer des liens stratégiques avantageux pour les deux pays. Takaichi a exprimé ses inquiétudes quant aux agissements des navires chinois autour des îles Senkaku et aux restrictions chinoises sur l’exportation de terres rares.



Le président chinois Xi Jinping serrant la main de la Première ministre Takaichi à Gyeongju, en Corée du Sud. (Jiji)

La coalition au pouvoir et les partis d’opposition se sont accordés pour supprimer la taxe provisoire sur l’essence de 25,1 yens (0,14 euro) par litre avant la fin décembre. Cette décision entraînera une baisse totale des recettes annuelles de 1 500 milliards de yens (8,3 milliards d’euros) pour les administrations nationales et locales. Aucune décision n’a néanmoins encore été prise quant à la recherche de sources de revenus alternatives.

(Photo de titre : Takaichi Sanae serrant la main du président américain Donald Trump à la maison des hôtes d’État, le 28 octobre 2025. Jiji)