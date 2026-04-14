L’essentiel du mois de mars 2026

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Rencontre entre Takaichi Sanae et Donald Trump, révision de la loi sur l’immigration, dissolution de la secte Moon et sacre de la patineuse Sakamoto Kaori : retour sur les événements marquants du mois de mars 2026 au Japon.

Dissolution de la secte Moon, réforme de la loi sur l’immigration, rencontre Takaichi-Trump

Dimanche 1er

Les trois principales compagnies japonaises de navigation maritime (Nippon Yûsen, Mitsui OSK Lines et Kawasaki Kisen) annoncent la suspension de leurs opérations dans le détroit d’Ormuz après que les frappes aériennes américaines et israéliennes sur l’Iran ont déclenché le conflit et la fermeture du détroit par l’Iran. Japan Airlines a annulé tous ses vols entre Haneda et Doha (Quatar), jusqu’au 3 mars.

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Lundi 2

Les manuscrits de deux anciennes nouvelles non publiées de Ôe Kenzaburô, prix Nobel de littérature en 1994, sont retrouvés au domicile de l’ancien propriétaire de l’écrivain.

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Mardi 3

Le gouvernement a demandé à la municipalité d’Ogasawara de mener une recherche documentaire sur l’île de Minami-Torishima, dans le Pacifique, en tant que partie du processus de sélection d’un site de rebut pour les déchets hautement radioactifs des centrales nucléaires. Cette île est propriété nationale et ne compte pas de résidents privés.

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Tsuge Yoshiharu, figure majeure du manga d’auteur et notamment connu pour La Vis (1968), est décédé dans un hôpital de Tokyo, des suites d’une pneumonie par aspiration. Il avait 88 ans.

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Mercredi 4

La Haute Cour de Tokyo a maintenu la décision du Tribunal de district de Tokyo de dissoudre la secte Moon (aussi connue comme l’Église de l’Unification). Celle-ci perd donc son statut en tant que corporation religieuse au Japon et les procédures de liquidation de ses biens ont commencé.

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Jeudi 5

La start-up tokyoïte Space One a lancé sa fusée Kairos numéro 3 à partir de son site de lancement de Kushimoto (préf. Wakayama), mais le vol s’est soldé par un échec.

Le parquet a inculpé une femme de 69 ans soupçonnée d’avoir mortellement poignardé une mère de famille à Nagoya il y a plus d’un quart de siècle.

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Vendredi 6

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé sous condition la fabrication et la vente de deux produits de médecine régénérative utilisant des cellules souches pluripotentes induites (iPS), une première mondiale. Les produits agréés sont les tissus artificiels de muscle cardiaque ReHeart et Amchepry, pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Lundi 9

Le prix du pétrole est monté en flèche jusqu’à 119 dollars le baril du fait de la détérioration de la situation au Moyen-Orient et l’indice Nikkei a chuté de 2 892 points, la troisième baisse la plus importante enregistrée en une journée.

Mardi 10

Le gouvernement a décidé d’amender la Loi sur le contrôle de l’immigration et la reconnaissance des réfugiés en vue d’une part de relever jusqu’à trente fois le plafond des frais que les étrangers doivent payer pour les démarches liées à leur statut de résidence, et d’autre part de mettre en place JESTA (Japan Electronic System for Travel Authorization), une autorisation de voyage électronique permettant de procéder à un contrôle préliminaire des visiteurs étrangers avant leur entrée sur le territoire japonais. Ce système-ci devrait être établi durant l’année fiscale 2028.

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Mercredi 11

Des événements commémoratifs ont été organisés dans l’ensemble de la zone affectée par le tsunami, quinze ans après le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon. Près de 23 000 personnes sont encore déplacées dans ou à l’extérieur de la préfecture de Fukushima.

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Jeudi 12

Honda a annoncé prévoir des pertes allant jusqu’à 690 milliards de yens (3,68 milliards d’euros) ​pour l’exercice fiscal (se terminant en mars 2027), et ce pour la première fois depuis son introduction en bourse. Le marché des véhicules électriques s’est ralenti après que Donald Trump a fait marche arrière sur la politique de promotion de ces véhicules mise en place par l’administration de son prédécesseur, Joe Biden, et a considérablement assoupli les lois environnementales. Confrontée à la nécessité de revoir sa stratégie, Honda a abandonné son programme de développement de trois véhicules électriques.

Samedi 14

Le président Trump a demandé au Japon, à la Corée du Sud, à la Chine, à la France et à la Grande Bretagne d’envoyer des navires de guerre dans le détroit d’Ormuz. Le 17 mars, il est revenu sur ses paroles, déclarant : « Nous n’avons besoin d’aucune aide. »

Mori Shigeaki, survivant de la bombe atomique de Hiroshima le 6 août 1945, connu pour avoir été enlacé par Barack Obama et fondu en larmes à ce moment, est décédé à 88 ans.

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Le Japon, champion en titre de la WBC, a perdu au profit du Venezuela à Miami durant les quarts de finale du tournoi de baseball de 2026. C’est la première fois que le Japon ne parvient pas jusqu’en demi-finale.

Le Japon a terminé les Jeux paralympiques d’hiver de Milan-Cortina avec quatre médailles (trois d’argent et une de bronze). C’est la première fois que le Japon ne gagne pas de médaille d’or depuis les Jeux de 2002 à Salt Lake City.

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Les médaillés japonais des Paralympiques : Muraoka Momoka, deux médailles d’argent en ski alpin (© Reuters) ; Oguri Daichi, médaille d’argent en snowboard (© FIS via Reuters Connect) et Suzuki Takeshi, médaille de bronze en ski alpin. (© Reuters).

Mardi 17

Le ministère de l’Environnement a retiré pour la première fois la grue à couronne rouge (tanchô), aussi appelée grue du Japon, de sa liste des espèces menacées.

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Mercredi 18

Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a annoncé que les prix de l’essence ont augmenté le 16 mars de 29,0 yens par rapport à la semaine précédente pour atteindre le chiffre record de 190,80 yens le litre en moyenne.

Le mathématicien Hironaka Heisuke est décédé à l’âge de 94 ans. Ce professeur émérite de l’université de Kyoto avait obtenu la prestigieuse Médaille Fields en 1970.

Une équipe de recherche internationale, incluant l’Institut d’ornithologie Yamashina, a annoncé avoir découvert une nouvelle espèce d’oiseau dans les îles Tokara (préf. Kagoshima), qu’elle a nommé « Pouillot des Tokara ». Phylloscopus tokaraensis est la première espèce d’oiseau au Japon à recevoir un nom scientifique depuis le Râle d’Okinawa en 1981.



Le pouillot des Tokara à Nakanoshima, dans les îles Tokara. (Photographie prise par Saitô Takema le 10 juin 2017 ; © Institut d’ornithologie Yamashina)

Jeudi 19

Le Japon a rejoint la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas pour exprimer sa « volonté de contribuer à des efforts appropriés afin d’assurer la sécurité du passage » par le détroit d’Ormuz. Ces pays ont demandé à l’Iran d’arrêter ses attaques de drones et de missiles et d’interrompre immédiatement son blocage des expéditions commerciales maritimes.

La Première ministre Takaichi Sanae a rencontré le président Trump à Washington. Celui-ci a demandé au Japon de l’aider à assurer la liberté de la navigation dans le détroit d’Ormuz. La dirigeante japonaise lui a expliqué qu’il y existe des limitations légales sur ce que le Japon peut faire et demande sa compréhension. Les deux dirigeants se sont accordés sur une nouvelle phase d’investissements japonais aux États-Unis, y compris la construction de petites centrales nucléaires.

Libération des réserves de pétrole, agression mortelle au Pokémon Center, sacre de la patineuse Sakamoto Kaori

Vendredi 20

Son Masayoshi, le PDG groupe Softbank a annoncé un plan de construction d’un grand centre de données IA dans l’Ohio. L’investissement initial, y compris les fonds externes, se monte à 500 milliards de dollars.



Son Masayoshi, au centre, avec le secrétaire américain à l’Energie Chris Wright, au centre gauche, le secrétaire américain au Commerce Howard Lutnick, au centre droit, lors de la cérémonie de lancement d’une centrale au gaz dans l’Ohio. (© Jiji)

Samedi 21

Kirishima gagne pour la troisième fois le tournoi de sumô du printemps à Osaka, cette victoire lui permettant de retrouver son rang de ôzeki, le deuxième plus élevé de ce sport.



Kirishima, les deux bras levés lors de sa parade de victoire le 22 mars 2026, à Osaka. (© Jiji)

Dimanche 22

Le donjon du château de Hiroshima a fermé ses portes après 68 ans d’activité en tant que musée, en raison du vieillissement de sa structure.

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Lundi 21

La cour d’appel d’Osaka a confirmé le jugement rendu en première instance, qui avait acquitté une femme de 30 ans dans l’affaire de la mort de son mari, alors âgé de 77 ans, un riche homme d’affaires surnommé le « Don Juan de Kishû ».

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Mardi 24

Toyota a finalisé avec succès son offre publique d’achat de Toyota Industries, l’entreprise fondatrice du groupe. L’acquisition a atteint le total de 5 900 milliards de yens (31,5 milliards d’euros), à savoir la plus grande fusion ou acquisition entre des entreprises japonaises jusqu’à présent. Toyota Industries sera ainsi radiée de la cote.

Le ministère de la Justice a tenu la première réunion d’un groupe d’experts chargé de réfléchir à la lutte contre la prostitution, où il y été notamment débattu de la possibilité de la pénaliser.

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Mercredi 25

Uniqlo est entré en partenariat avec les Dodgers de Los Angeles, selon lequel le terrain de l’équipe deviendra officiellement l’UNIQLO Field au Dodger Stadium.



Yanai Tadashi, troisième à partir de la gauche, président et chef de la direction de Fast Retailing, dont Uniqlo est la maison mère, et le manager des Dodgers de LA, Dave Roberts, quatrième à partir de la gauche, à Los Angeles, le 25 mars 2026. (© Jiji)

Le Bureau du Cabinet du Japon et la préfecture de Tokyo ont tenu la première réunion d’un conseil chargé d’examiner les mesures à prendre en cas de retombées de cendres volcaniques sur la région métropolitaine, dans l’hypothèse d’une éruption du mont Fuji.

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Un hôtel fonctionnant principalement à l’hydrogène a été inauguré à Namie, dans la préfecture de Fukushima, au nord-est du Japon.

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Jeudi 26

Le gouvernement a commencé à débloquer les réserves nationales de pétrole, pour la première fois depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Environ 8,5 millions de kilolitres, correspondant à environ 30 jours de consommation, seront débloqués par étapes.

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La cour d’assises de Lyon a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité Nicolas Zepeda, un ressortissant chilien jugé pour meurtre dans l’affaire de la disparition, en 2016, d’une jeune Japonaise en France.

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Une femme a été mortellement poignardée dans le complexe commercial Sunshine City, situé dans le quartier d’Ikebukuro. L’agresseur s’est ensuite donné la mort. Les faits se sont déroulés au Pokémon Center, une célèbre boutique de produits dérivés située au deuxième étage du bâtiment.

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Vendredi 27

Les fabricants de puces semi-conductrices Rohm, Toshiba et Mitsubishi Electric ont accepté d’entamer des discussions sur la fusion de leurs activités de fabrication des puces de puissance pour les véhicules électriques et les centres de données.

Sakamoto Kaori a remporté la médaille d’or des Championnats du monde de patinage artistique en individuel femmes à Prague, lors de sa dernière compétition avant la retraite. Elle a amélioré son record personnel à 238,28 points et a décroché un quatrième titre de championne du monde.



Sakamoto Kaori exprimant sa joie après avoir terminé son programme libre lors des Championnats du monde de patinage artistique de Prague le 27 mars 2026. (©Yuan Tian via Reuters Connect)

La Cour suprême du Japon a confirmé la décision de première instance condamnant à dix ans de prison un homme de 27 ans pour avoir attaqué l’ancien Premier ministre Kishida Fumio à l’aide d’un engin explosif lors d’un meeting électoral en 2023.

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Samedi 28

La compagnie ferroviaire JR East a inauguré Takanawa Gateway City, un vaste complexe réaménagé. Ce nouveau pôle accueille notamment trois installations inédites, dont un centre culturel ainsi que des logements locatifs haut de gamme.

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Lundi 30

Le Parlement adopte un budget provisoire après que le gouvernement abandonne ses efforts pour faire adopter la loi budgétaire 2026 avant la fin de l’année fiscale. C’est la première utilisation d’un budget provisoire depuis 2015.

Mardi 31

Le musée Edo-Tokyo, dédié à l’histoire de la capitale japonaise, a rouvert ses portes après quatre années de rénovation.

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(Photo de titre: la Première ministre japonaise Takaichi Sanae et le président américain Donald Trump lors d’un sommet à Washington. © Reuters)