L’essentiel du mois d’août 2026

L’actualité du mois au Japon

Actualités

Pluies torrentielles dans certaines régions, décès de l’artiste d’avant-garde Kusama Yayoi et de l’actrice Kishi Keiko, nouvelles règles pour les résidents étrangers et exécution d’un condamné à mort : retour sur les événements marquants du mois d’août 2026 au Japon.

Nouvelles règles pour les résidents étrangers, Vladimir Poutine aux îles Kouriles, décès de Kishi Keiko

Dimanche 2

La golfeuse Kuwaki Shiho a joué un play-off et remporté grâce cette « mort subite » le British Open de golf femmes. C’est la septième japonaise à remporter un tournoi majeur du circuit professionnel LPGA (Ladies Professional Golf Association Tour).



Kuwaki Shiho célèbre sa victoire après avoir remporté le titre de championne au Royal Lytham & St Annes Golf Club en Grande-Bretagne. (© AFP/Jiji)

Lundi 3

La ministre des Finances Katayama Satsuki a annoncé que son ministère a effectué une intervention avec le département du Trésor des États-Unis sur le marché des changes le 31 juillet, la première action conjointe des deux pays depuis 1998.

Mardi 4

L’Agence des services d’immigration a publié un projet de révision de ses directives sur l’octroi du statut de résidence permanente aux étrangers, dans lequel les demandeurs devront avoir des revenus supérieurs aux salaires moyens des Japonais, et obtenir un montant de pension de retraite équivalent à 30 années de cotisations au programme de pension public.

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La patineuse de vitesse Takagi Miho a reçu le Prix d’honneur de la nation. Avant son départ à la retraite au début de l’année, elle a remporté 10 médailles olympiques, le plus grand nombre de toutes les athlètes japonaises.

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Takagi Miho reçoit le Prix d’honneur du peuple des mains de la Première ministre Takaichi Sanae. (© AFP/Jiji ; photo de pool)

Mercredi 5

Le gouvernement a approuvé un projet de diminution de la taxe à consommation sur les produits alimentaires, de 8 % à 1 % pendant deux ans à partir d’avril 2027.

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Jeudi 6

Hiroshima a marqué les 81 ans après le lâcher de la bombe atomique sur la ville avec une cérémonie durant laquelle le maire Matsui Kazumi a alerté sur un éloignement international en matière de désarmement nucléaire.

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Le gouvernement japonais a signé un accord permettant au Japon de devenir un pays associé au programme européen de recherche et d’innovation Horizon Europe. Cette adhésion vise à faciliter la participation des entreprises, universités et instituts de recherche japonais à des projets scientifiques internationaux, principalement en Europe.

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Vendredi 7

Le gouvernement a désigné le tremblement de terre qui a frappé Kumamoto en juillet comme un désastre d’extrême gravité, et a augmenté les subventions d’État pour restaurer l’agriculture et les infrastructures locales.

La J. League de football a démarré après avoir réajusté son agenda pour le faire coïncider avec celui des principales ligues européennes. La saison durera jusqu’au 6 juin de l’année prochaine.

L’actrice Kishi Keiko, connue pour son rôle dans des films comme Quel est ton nom ? et Kwaidan, est décédée à l’âge de 93 ans.

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Kishi Keiko en avril 1990 (© Jiji)

Samedi 8

Anciennement président de Toyota et président du Conseil d’administration du Keidanren, Okuda Hiroshi s’est éteint à l’âge de 93 ans. C’est durant sa présidence que Toyota a lancé la Prius, le premier véhicule hybride au monde.



Okuda Hiroshi (© Jiji)

Dimanche 9

Lors de la cérémonie marquant les 81 ans depuis la bombe atomique de Nagasaki, le maire de la ville Suzuki Shirô a déclaré que les armes nucléaires sont un « mal absolu ».

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Mardi 11

Le Japon aréussi le sixième lancement de sa fusée H3. C’est la première fusée H3 avec à son bord un satellite fonctionnel depuis l’échec du lancement en décembre dernier.

Jeudi 13

Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu sur l’île d’Etorofu dans les Territoires du Nord (îles Kouriles), des îles sous contrôle russe également revendiquées par le Japon. La Première ministre Takaichi Sanae proteste en déclarant que « l’archipel fait partie inhérente du territoire du Japon. »

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Les pluies torrentielles record dans la préfecture de China conduisent l’Agence météorologique japonaise à émettre une alerte spéciale d’urgence. Les fortes averses ont piégé des automobilistes dans leur véhicule provoquant 13 morts.

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Une loi visant à pénaliser les actes de dégradation du drapeau national japonais est entrée en vigueur.

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Le géant américain Google a ouvert sur l’avenue Omotesandô, à Tokyo, son premier magasin physique « Google Store » en dehors des États-Unis, où sont présentés ses derniers produits.

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Décès de Kusama Yayoi, le prince héritier au Paraguay, exécution d’un condamné à mort

Vendredi 14

L’artiste d’avant-garde Kusama Yayoi est décédé à Tokyo à l’âge de 97 ans d’une défaillance de plusieurs organes. Elle était acclamée mondialement pour ses créations en pois et ses sculptures de citrouilles et a été décorée de l’Ordre de la Culture.

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Kusama Yayoi en septembre 2013 (© Jiji)

Samedi 15

Le Japon a commémoré le 81e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale par une cérémonie dans le centre de Tokyo. Alors que l’empereur Naruhito exprime ses « profonds remords » pour la guerre, la Première ministre Takaichi n’utilise pas le terme « remords » (hansei) dans son discours.

Mardi 18

Lors d’une conférence internationale, les représentants ont accepté d’augmenter de 25 % le quota de prises des grands thons rouges pesant 30 kilos ou plus à partir de 2027, sur la base d’une proposition du Japon. Cette action pourrait conduire à une baisse des prix, dont un effet sur les importations.

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Le ministre japonais de la Défense Koizumi Shinjirô et son homologue australien Richard Marles ont convenu de renforcer leur coopération en matière d’équipements de défense, notamment dans les domaines de la technologie laser et des essais de missiles, afin de consolider leur capacité de dissuasion face à la Chine.

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Le gouvernement américain a annoncé des sanctions contre la présidente de la Cour pénale internationale Akane Tomoko. La CPI rétorque en disant que cette action met en danger l’ordre juridique international.

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Jeudi 20

Quatre travailleurs ont été tués après avoir été renversés à la gare Shin-Kanuma à Kanuma (préfecture de Tochigi), par un train express limité de la ligne Nikkô du Tôbu Railway. Le conducteur du train a déclaré que le guetteur lui avait envoyé un signal indiquant que la voie était libre alors que les travailleurs répandaient de l’insecticide sur les voies.

Vendredi 21

Le ministère de la Justice a annoncé l’exécution de Takami Sunao pour l’incendie criminel en 2009 d’un pachinko qui avait coûté la vie à cinq personnes. Il s’agit de la première exécution depuis le 27 juin 2025, et la première du gouvernement Takaichi.

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Le prince héritier Fumihito et la princesse Kiko, en visite officielle au Paraguay, ont assisté dans la capitale, Asunción, à la cérémonie commémorant le 90e anniversaire de l’arrivée des immigrants japonais dans le pays. Le frère de l’empereur Naruhito a exprimé son « plus profond respect » envers la communauté d’ascendance japonaise qui s’est enracinée au Paraguay.

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Le prince héritier Fumihito et son épouse la princesse Kiko lors de la cérémonie du 90e anniversaire de l’arrivée des immigrants japonais au Paraguay. Photo prise à Asunción, le 21 août 2026. (© Jiji)

Dimanche 23

Miura Riku et Kihara Ryûichi, médaillés d’or en patinage artistique en couple aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026, ont annoncé leurs fiançailles.

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Mardi 25

Le gouvernement a annoncé les nouveaux frais liés aux titres de séjour des ressortissants étrangers. À partir du 1er octobre, les droits applicables au changement de statut de résidence et au renouvellement du titre de séjour, actuellement fixés à 6 000 yens, seront désormais compris entre 10 000 et 75 000 yens selon la durée de l’autorisation accordée, alors que les frais de demande de résidence permanente passeront de 10 000 à 200 000 yens.

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Mercredi 26

La chaîne de supérettes FamilyMart a annoncé l’assouplissement de son règlement sur l’apparence de ses employés à partir du mardi suivant, leur permettant notamment de choisir librement leur couleur de cheveux et autorisant les femmes musulmanes à porter le hijab.

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Jeudi 27

L’Agence météorologique japonaise (JMA) a lancé des alertes d’urgence de fortes pluies dans les préfectures de Toyama et Ishikawa. Les pluies torrentielles ont provoqué le débordement des rivières et l’inondation des zones résidentielles. Le 30 août, la JMA a lancé également des alertes pour les municipalités de la préfecture de Fukui.



Des équipements de construction partiellement immergés après de fortes pluies à Himi, Toyama, le 27 août 2026. (© Jiji)

Lundi 31

Le rendement des obligations d’État japonaises à 10 ans a augmenté, alors que les prix ont baissé, pour atteindre 2,950 % à un certain point, le plus haut niveau enregistré depuis octobre 1996.

Les dirigeants de l’Alliance centriste pour la réforme, réunissant le Parti constitutionnel démocratique du Japon et le Kômeitô, annoncent la fin du projet de fusion de leurs partis. Cette Alliance avait été à l’origine créée pour unir les deux partis, avec des députés de la Chambre basse rejoignant le nouveau groupe. Toutefois, les députés de la Chambre haute et des députés locaux n’ont pas suivi et les membres de la Chambre des représentants retourneront dans leurs partis d’origine respectifs.

(Photo de titre : un véhicule sur le parking d’un magasin de proximité inondé à Ôamishirasato, préfecture de Chiba, le 14 août 2026. © Kyôdô Images)