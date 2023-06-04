Весенние переговоры между профсоюзами и бизнесом: значительное повышение заработной платы на 3,91%

Согласно подсчётам Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), темпы годового роста заработной платы в крупных компаниях впервые за 30 лет превысили 3%. Япония, которая и в мировых масштабах считается страной с медленным ростом оплаты труда, возможно, наконец-то получит импульс для полноценного повышения заработной платы. Надеемся, что повышение зарплат будет успевать за ростом цен.

Согласно результатам весенних переговоров между работниками и руководством компаний в 2023 году, а также соглашениям, заключённым крупными компаниями, о которых сообщила Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн), уровень повышения заработной платы, который включает регулярное повышение заработной платы и повышение базовой ставки, составил 3,91% (13 110 йен), что значительно выше, чем 2,27% (7430 йен) в предыдущем году. Второй год подряд он превышает уровень предыдущего года, и впервые за 30 лет с 1993 года рост превысил 3%, составив 3,83%.

В опросе приняли участие 241 крупная компания 21 отрасли, и в нём участвовало среднее количество членов профсоюза из 92 компаний, ответивших на вопросы к установленному сроку.

Рост заработной платы превысил 3% в 12 из 15 отраслей. Самые высокие темпы роста наблюдались в судостроении – 6,06%. Далее следуют металлургия и металлообработка (5,01%) и текстильная промышленность (4,58%). Рост заработной платы в сталелитейной промышленности не достиг уровня предыдущего года, но считается, что на это повлиял традиционный метод переговоров между работниками и руководством, проводящихся раз в два года.

Фотография к заголовку: PIXTA

Статьи по теме