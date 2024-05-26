Количество детей в Японии упало до нового минимума

Количество детей среди населения Японии сократилось до 14 миллионов в 2024 году, что стало самым низким показателем за всю историю. При этом пожилых людей старше 65 лет примерно в 2,6 раз больше, что показывает значительный демографический дисбаланс.

По оценкам Министерства внутренних дел и коммуникаций, опубликованным в праздник Дня защиты детей 5 мая, по состоянию на 1 апреля 2024 года численность детей в возрасте до 15 лет в Японии составляла 14,0 млн человек. Это было на 330 000 меньше, чем в предыдущем году, и количество детей снижается сорок три года подряд с 1982 года. Это также самый низкий показатель за всю историю с тех пор, как сопоставимые статистические данные были впервые собраны в 1950 году. В стране было 7,2 миллиона мальчиков и 6,8 миллиона девочек. Дети до 15 лет составляют 11,3% от общей численности населения, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в предыдущем году, их доля в населении последовательно снижается сорок девять лет подряд с 1975 года. Между тем, население людей в возрасте 65 лет и старше составляет 36,3 миллиона человек, или 29,2% от общей численности населения. Оно примерно в 2,6 раза превышает число детей – таким образом, наблюдается значительный демографический дисбаланс.

По префектурам наибольшую долю среди населения дети составляли в преф. Окинава (16,1%), за ней следуют Сига (13,0%) и Сага (12,9%). Самый низкий процент детей был в префектурах Акита (9,1%), Аомори (10,0%) и Хоккайдо (10,1%). Как правило, доля детей среди населения выше на западе и ниже на востоке страны.

Согласно Демографическому ежегоднику Организации Объединенных Наций, Япония по проценту детей занимает второе снизу место среди 37 стран, население которых составляет 40 миллионов человек и более. Самая низкая доля детей среди населения в Южной Корее (11,2%), за ней следуют Япония (11,3%), Италия (12,2%) и Испания (13,5%).

По трёхлетней разбивке по возрастам больше всего детей от 12 до 14 лет (3,2 миллиона), за ними следовали 3,1 миллиона детей от 9 до 11 лет, 2,9 миллиона детей от 6 до 8 лет, 2,6 миллиона детей от 3 до 5 лет и 2,4 миллиона новорожденных до 2 лет.

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